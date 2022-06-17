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"Потяг на Пшемисль": українців сколихнуло фото дівчинки, на яке не можна дивитися без сліз

Дівчинка на одеському вокзалі розчулила мережу (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Фото маленької дівчинки на вокзалі, яка покидає рідну домівку, сколихнуло і розчулило мережу.

Світлину зробив IT-вець і фотограф з Білорусі, який нині проживає в Одесі, Олександр Зенькович. І вона відразу розлетілася у Facebook та інших соціальних мережах.

"Потяг на Пшемисль"

Фото, на якому заплакана дівчинка тримає рученятами клітку з домашнім улюбленцем, притискаючи її до серця, Олександр назвав "Потяг на Пшемисль".

Це натяк на те, як багато українців (у тому числі й дітей) покинули свої домівки й перебралися тимчасово до Польщі, рятуючись від російських окупантів.

"Буває, виходить така фотографія, якій потім неможливо знайти місце. У моїй стрічці немає такого простору, куди її можна органічно вписати. Все тому, що цьому фото немає місця в самому житті. Такого не повинно бути ніколи", - написав у Facebook чоловік.

Дівчинка на вокзалі (фото: facebook.com/alexander.zenkovich.7)

На фото не можливо дивитися без сліз

Це чуттєве фото запостив у своїй соцмережі й екс-уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"Цю світлину автор назвав "Потяг на Пшемисль". Це подорож не "до", а "від". Від війни й постійних вибухів, від зруйнованого будинку, від підвалу й бомбосховищ, від рідних, що нині на фронті боронять країну", - коментує фото Кулеба.

"Мої молитви за те, щоб якомога швидше настав день, коли подорожі для українських дітей знову стануть радісними. Подорожі "до" щасливих моментів з мамою й татом, неймовірних відкриттів, цікавих музеїв та архітектурних пам'яток, парків з атракціонами й смачним морозивом", - додає він.

У коментарях сотні українців зізнаються: на це фото без сліз не можна дивитися, бо "коли діти плачуть - серце завмирає". А ще люди пишуть таке:

  • Сльози наших дітей не залишаться без потужної відповіді і ніколи не будуть прощені р*шистам
  • Дитячі сльози, скалічені долі дітей і дорослих, каліцтва, смерть і розруха - це те, що принесла Україні клята раша. Таке не можна ані забути, ані пробачити
  • Без сліз і болю не можливо дивитись на це! Молюсь, щоб Господь захистив наших дітей від війни, сирітства, страху та смерті
  • Не плач, мила дівчинко! Скоро, дуже скоро настане час розплати над орками! Горіти їм в пеклі за сльози, страждання наших діточок та нашого народу!

Нагадаємо, що через збройну агресію РФ в Україні загинули щонайменше 318 дітей.

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Біженці