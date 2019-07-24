ru
ua

Поезд Интерсити остановили из-за неудачной шутки: все подробности


Машинист поезда сделал экстренное торможение состава

Вчера, 23 июля, скоростному поезду Интерсити, который двигался в направлении "Запорожье-Киев", пришлось экстренно затормозить из-за того, что машинист поезда увидел на рельсах "ребенка". На самом деле это была чья-то шутка и поезду мешала проехать большая плюшевая игрушка. Об этом сообщает Укрзализныця.

Инцидент произошел возле станции Корыстивка в 19:12 с поездом №731. После того, как машинист затормозил поезд, он обнаружил огромного плюшевого зайца.

Поезд Интерсити Запорожье-Киев остановили из-за шутки (фото: uz.gov.ua)

Из-за этого случая поезд был задержан на 4 минуты. Компания сообщила об инциденте дежурному городскому отделу полиции города Александрия.

В Укрзализныци напомнили о том, что железная дорога - не место для игр и шуток, а железнодорожники тоже люди.

Напомним, что Укрзализныця снова попала в скандал из-за того, что закупила посуду по сумасшедшим ценам.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця "креативно" решила вопрос охлаждения летом. От украинцев поступает все больше жалоб о неработающих кондиционерах даже в фирменных поездах. И чтобы ничего не ремонтировать компания просто делает отметку в билете "без кондиционирования".

Мы также писали о том, что Укрзализныця пугает пассажиров драконовскими штрафами за безбилетный проезд. Пассажиров Укрзализныци уже вскоре могут штрафовать до 3000 грн.

Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях Иранского дипломата вызвали в МИД Британии из-за задержания танкера
Читать все новости