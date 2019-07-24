Поезд Интерсити остановили из-за неудачной шутки: все подробности

Вчера, 23 июля, скоростному поезду Интерсити, который двигался в направлении "Запорожье-Киев", пришлось экстренно затормозить из-за того, что машинист поезда увидел на рельсах "ребенка". На самом деле это была чья-то шутка и поезду мешала проехать большая плюшевая игрушка. Об этом сообщает Укрзализныця.

Инцидент произошел возле станции Корыстивка в 19:12 с поездом №731. После того, как машинист затормозил поезд, он обнаружил огромного плюшевого зайца.

Поезд Интерсити Запорожье-Киев остановили из-за шутки (фото: uz.gov.ua)

Из-за этого случая поезд был задержан на 4 минуты. Компания сообщила об инциденте дежурному городскому отделу полиции города Александрия.

В Укрзализныци напомнили о том, что железная дорога - не место для игр и шуток, а железнодорожники тоже люди.

Напомним, что Укрзализныця снова попала в скандал из-за того, что закупила посуду по сумасшедшим ценам.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця "креативно" решила вопрос охлаждения летом. От украинцев поступает все больше жалоб о неработающих кондиционерах даже в фирменных поездах. И чтобы ничего не ремонтировать компания просто делает отметку в билете "без кондиционирования".

Мы также писали о том, что Укрзализныця пугает пассажиров драконовскими штрафами за безбилетный проезд. Пассажиров Укрзализныци уже вскоре могут штрафовать до 3000 грн.