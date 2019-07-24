"Золотые" стаканы для поездов: Укрзализныця снова в центре скандала

Укрзализныця закупила стаканы по очень высокой цене (Коллаж РБК-Украина)

Укразализныця закупила посуду по сумасшедшим ценам

Укрзализныця провела очередные тендеры на приобретение сувенирной продукции, а точнее – на покупку подарочных наборов посуды на одну и две персоны по сумасшедшей цене. Об этом пишет издание "Позиция".

Тендер был проведен "Центром сервисного обеспечения", который входит в структуру Укрзализныци и общая стоимость покупки превышает один миллион гривен. Всего планируется приобрести 231 набор посуды, предназначенный для одного человека, в который входят:

Подстаканник с изображением логотипа Укрзализныци;

Стакан хрустальный на 200 мл;

Ложка чайная;

Подарочная упаковка синего цвета с логотипом Укрзализныци;

Иллюстративное фото (zbk.org.ua)

Также будут приобретены 210 наборов на две персоны, в каждый из которых входит двойной набор посуды. По результатам проведенных торгов, тендер выиграл частный предприниматель Демиденко Александр Николаевич. Стоимость одного набора (стакан, подстаканник, ложка и упаковка) составила 2025,97 гривен без НДС. Набор на две персоны стоит 3047,61 гривны без НДС.

Скриншоты документов (zbk.org.ua)

Как отмечает издание, ровно год назад, в июле 2018 года, Укрзализныця уже проводила подобный тендер и было закуплено 150 наборов для одного человека и 90 наборов на две персоны. Стоимость набора на одну персону была 1890 гривен, а на две – 2869 гривен. Общая сумма тендера составила 500 тысяч гривен.

Кому предназначаются такие дорогие подарки от Укрзализныци – на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця решила подзаработать на бесплатном сервисе.

А также рассказывали о том, что Укрзализниця попала в очередной скандал из-за вагонов.