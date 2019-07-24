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"Золотые" стаканы для поездов: Укрзализныця снова в центре скандала

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 14:17
"Золотые" стаканы для поездов: Укрзализныця снова в центре скандала
Укрзализныця закупила стаканы по очень высокой цене (Коллаж РБК-Украина)

Укразализныця закупила посуду по сумасшедшим ценам

Укрзализныця провела очередные тендеры на приобретение сувенирной продукции, а точнее – на покупку подарочных наборов посуды на одну и две персоны по сумасшедшей цене. Об этом пишет издание "Позиция".

Тендер был проведен "Центром сервисного обеспечения", который входит в структуру Укрзализныци и общая стоимость покупки превышает один миллион гривен. Всего планируется приобрести 231 набор посуды, предназначенный для одного человека, в который входят:

  • Подстаканник с изображением логотипа Укрзализныци;
  • Стакан хрустальный на 200 мл;
  • Ложка чайная;
  • Подарочная упаковка синего цвета с логотипом Укрзализныци;

&quot;Золотые&quot; стаканы для поездов: Укрзализныця снова в центре скандала

Иллюстративное фото (zbk.org.ua)

Также будут приобретены 210 наборов на две персоны, в каждый из которых входит двойной набор посуды. По результатам проведенных торгов, тендер выиграл частный предприниматель Демиденко Александр Николаевич. Стоимость одного набора (стакан, подстаканник, ложка и упаковка) составила 2025,97 гривен без НДС. Набор на две персоны стоит 3047,61 гривны без НДС.

 

Скриншоты документов (zbk.org.ua)

Как отмечает издание, ровно год назад, в июле 2018 года, Укрзализныця уже проводила подобный тендер и было закуплено 150 наборов для одного человека и 90 наборов на две персоны. Стоимость набора на одну персону была 1890 гривен, а на две – 2869 гривен. Общая сумма тендера составила 500 тысяч гривен.

Кому предназначаются такие дорогие подарки от Укрзализныци – на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця решила подзаработать на бесплатном сервисе.

А также рассказывали о том, что Укрзализниця попала в очередной скандал из-за вагонов.

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