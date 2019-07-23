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Кондиционеры говорите? Укрзализныця "креативно" решила вопрос охлаждения летом

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 19:05
Кондиционеры говорите? Укрзализныця "креативно" решила вопрос охлаждения летом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Фирменные поезда также следуют с неработающими кондиционерами

Укрзализныця продолжает огорочать пассажиров своим сервисом. Все больше жалоб поступает от людей о неработающих кондиционерах даже в фирменных поездах. Интересно, что отметка в билете "без кондиционирования" сейчас используется не только для вагонов, которые не оборудованы системой кондиционирования воздуха, но и для тех, где она есть, но просто не отремонтирована. Об этом сообщается на странице "Общественный контроль Укрзализныци" в Facebook.

"Мы вас предупредили, поэтому ремонтировать кондиционеры не будем. Сейчас ОАО "Укрзализныця" очень креативно решила проблему температурного режима в летний период. Отметка в билете "без кондиционирования" сейчас используется не только для вагонов, которые конструктивно не оборудованы системой кондиционирования воздуха, но и для того, чтобы по сути по законному поводу просто не ремонтировать систему кондиционирования в вагонах, где она есть. Наибольшим рекордсменом по такого "честного информирования пассажиров и узаконивания своей халатности" являются как всегда поезда Харьковского формирования", - написали на странице.

Примечательно, что на билетах фирменных поездов просто перечеркивают снежинку. Это значит, что в таком вагоне на прохладу расчитывать не стоит.

"Там не чураются выпускать вагоны с неработающими кондиционерами даже в фирменных поездах, просто показывая при оформлении билетов на большинство этих поездов "перечеркнутую снежинку". По факту - большинство вагонов завода Аммендорф оборудованы обычными простыми кондиционерами, которые не нуждаются в редких запчастях", - сообщили на странице.

Кондиционеры говорите? Укрзализныця &quot;креативно&quot; решила вопрос охлаждения летомИллюстрация к посту (facebook.com/publiccontrolUZ)

В комментариях к посту люди віразили свое мнение по вопросу о кондиционерах.

  • Надпись в билете про кондиционер регулируется правилами перевозки? Где вообще что-то прописано про кондиционер. Подозреваю, надпись в билете рассчитана на лоха, а на самом деле все должно быть исправно.
  • Кондиционеры говорите?Лично наблюдал вагоны постройки КВСЗ без баков туалетных, да эти вагоны одни из первых которые были построены, но баки сняли, видимо чтобы не обслуживать.
  • Везде по УЗ с кондиционерами проблема в поездах и не факт, что если их заправят, то они работают.Ремонт надо выполнять и качественный хладоген заправлять.Это проблема руководства пас.депа и компании, а потом соответственно и нач.депо.

 

Кондиционеры говорите? Укрзализныця &quot;креативно&quot; решила вопрос охлаждения летомСкриншот комментариев (facebook.com/publiccontrolUZ)

Как мі ранее сообщали, Укрзализныця намерена повысить штрафы за безбилетный проезд в электропоездах до 3000 грн. Об этом сказал директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий.

Ранее в сети показали приятные бонусы от Укрзализныци, которую постоянно критикуют за грязные туалеты, мокрую постель, капающий с потолка дождь, сквозящие окна зимой и невыносимую жару летом.

3000 грн! Укрзализныця пугает пассажиров драконовскими штрафами Ни себе, ни людям: Укрзализныця решила подзаработать на бесплатном сервисе (фото)
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