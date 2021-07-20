Поехала в Киев подзаработать и загадочно исчезла: полиция разыскивает 17-летнюю блондинку

Полиция разыскивает 17-летнюю девушку, жительницу Житомирской области, которая уехала в Киев на заработки 9 июля, но недавно перестала выходить на связь с родными.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Девушку зовут Виктория Печенюк, она с семьей живет в городе Коростышев. Мать Вики говорит, что поддерживала с дочкой регулярный контакт по телефону. Однако несколько дней назад ребенок перестал выходить на связь, поэтому 19-го июля женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Приметы 17-летней Виктории Печенюк:

Рост примерно 155 см, телосложение - худощавое, глаза - темного цвета.

Хотя волосы девушки короткие и рыжие, она может носить светлый парик.

Девушка была одета в белые шорты, белую блузу с вышитыми цветками красного цвета, белые кроссовки, бейсболку белого цвета.

"Уважаемые граждане! Если вы обладаете любой информацией о месте нахождения Виктории Печенюк, обратитесь по телефону (097) 738-22-51 или сообщите на спецлинию "102" или в ближайшее отделение", - отмечают в полиции.

Фото: Полиция разыскивает Викторию Печенюк (zt.npu.gov.ua)