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Поїхала в Київ підзаробити і загадково зникла: поліція розшукує 17-річну білявку

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 11:40
Поїхала в Київ підзаробити і загадково зникла: поліція розшукує 17-річну білявку Колаж РБК-Україна: Поліція розшукує зниклу 17-річну дівчину
Автор: Світлана Мащенко

Поліція розшукує 17-річну дівчину, мешканку Житомирської області, яка поїхала в Київ на заробітки 9 липня, але нещодавно перестала виходити на зв'язок з рідними.

Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

Дівчину звуть Вікторія Печенюк, вона з родиною мешкає в місті Коростишів. Мати Віки говорить, що підтримувала з донькою регулярний контакт по телефону. Однак кілька днів тому дитина перестала виходити на зв'язок, тож 19-го липня жінка звернулася за допомогою до правоохоронців.

Прикмети 17-річної Вікторії Печенюк:

Зріст приблизно 155 см, тілобудова - худорлява, очі - темного кольору.

Хоча волосся дівчини коротке й руде, вона може носити світлу перуку.

Дівчина була одягнена в білі шорти, білу блузу з вишитими квітками червоного кольору, білі кросівки, бейсболку білого кольору.

Поїхала в Київ підзаробити і загадково зникла: поліція розшукує 17-річну білявкуПоїхала в Київ підзаробити і загадково зникла: поліція розшукує 17-річну білявку

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Вікторії Печенюк, зверніться за телефоном (097) 738-22-51 або повідомте на спецлінію "102" чи до найближчого відділення", - наголошують в поліції.

Поїхала в Київ підзаробити і загадково зникла: поліція розшукує 17-річну білявку

Фото: Поліція розшукує Вікторію Печенюк (zt.npu.gov.ua)

Раніше ми писали, що поліція Києва вже півтора роки розшукує зниклу дівчинку, а нещодавно спливло її доросле фото.

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