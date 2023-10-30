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Поєднується з будь-яким образом: стиліст показала намисто, яке знову повернулось в моду

Які прикраси в моді восени 2023 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В повсякденну моду повернулися перли. Довгий час вони асоціювалися виключно з класикою. Однак, зараз намисто з перлин можна поєднати з будь-яким образом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Наталії Москаленко в Instagram.

За словами стиліста, таке намисто зараз поєднують з кашеміровими кардиганами та джемперами та навіть зі спортивними худі.

Однак, найкраще восени поєднується все ж сірим кольором одягу.

Як виглядає трендове намисто

Найпопулярніші прикраси  намиста та сережки - знаходяться в безпосередній близькості до людини. А значить, вони повинні поєднуватися з відтінком вашої шкіри, кольором очей та волосся, а також з мейкапом.

На дівчатах з засмаглою або темною шкірою гарно виглядатимуть теплі жовтуваті або золотисті відтінки.

Якщо у вас руде волосся або холодний блонд - сміливо вибирайте рожевий колір перлин або спробуйте благородний синій.

Сміливі дівчата можуть виділятися з натовпу, вибравши прикраси з чорних перлин.

Намисто з перлин в моді восени 2023 (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Раніше ми повідомляли, що таке "правильний" оверсайз і кому не можна носити цей стиль взагалі.

Також ми писали, який одяг не варто купувати навіть на розпродажі.

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