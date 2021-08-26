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Палій офісу Денисової на відео висловився про свої дії

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 20:01
Палій офісу Денисової на відео висловився про свої дії Фото: затриманий за підпал офісу омбудсмена планував і інші напади (скріншот)
Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва чоловік підпалив двері офісу омбудсмена Людмили Денисової, Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, а також перед цим намагався спалити двері ще однієї адміністративної будівлі в столиці. Зловмисник був затриманий, після чого розповів поліції про мотиви вчинку.

Про це 26 серпня передають "Суспільне: Новини".

Чоловік, уродженець Київської області, 1970 року народження заявив, що планував також здійснити аналогічний напад на будівлю Верховного Суду України, а ще "хотів підпалити ООН". Додамо, що правоохоронці виявили при ньому виявлені й інші вибухові речовини.

На думку затриманого, він діяв "законно", і не бажав, щоб хто-небудь з людей постраждав. Своєю "акцією" - кидання "коктейлю Молотова" у приміщення адмінбудівель - чоловік мав намір привернути увагу до своїх проблем, і скаржився на бездіяльність чиновників.

Палій офісу Денисової на відео висловився про свої дії

У Києві затримали чоловіка за підпал дверей в офісі омбудсмена (фото: скріншот)

"Революція Гідності - я зробив те ж саме!.. У мене вкрали дітей у 2007 році. З 2007 року я воював, ходив по колах в МВС, прокуратури, СБУ і всі інші. Я пройшов кілька кіл. Я втратив все: будинок, кар'єру, здоров'я. Ця сво**та чиновники нічого не хотіли робити. Вони заробляли на наших проблемах, наших бідах. І мені нічого не залишалося, як тільки привернути увагу до своєї проблеми черговим способом, законним способом. За їхніми правилами - це підпалити їх офіси, коли жодна людина не повинна була постраждати", - розповів житель столиці.

Зловмисник додав, що підпалити будівлі Верховного суду та ООН він "не встиг", оскільки поліцейські "йому тут скрутили руки".

Відео: Палій офісу омбудсмена в Києві висловився про свій вчинок

За фактом умисного знищення або пошкодження майна правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Слідчі дії тривають.

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У Києві чоловік кинув "коктейль Молотова" в офіс уповноваженого з прав людини (фото: facebook.com/denisovaombudsman)

Раніше повідомлялося, що в Києві під час параду в День Незалежності один з глядачів облив себе горючою речовиною і підпал. Чоловікові 1995 року народження надали медичну допомогу та госпіталізували.

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Київ Коктейль молотова
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