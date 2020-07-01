Подводный массаж и душ Шарко: сколько стоит отдохнуть в Трускавце

Наступил второй месяц лета и украинцы, которые еще не отдыхали, задумались о том, какой курорт лучше выбрать. Те, кому необязательно отдыхать возле моря, могут провести свой отпуск в популярном курорте в Трускавце Львовской области.

Данное место славится своими минеральными водами. Стоит отметить, что очень часто туристы выбирают Трускавец ради лечения. Поэтому здесь так много санаториев, которые включают в себя не только проживание и питание, но и водные процедуры.

Средняя стоимость суточного пребывания в таком санатории обойдется в 1 500 гривен. Туристы также могут жить в обычных гостиницах и платить только за те, процедуры, которые им по душе. Об этом говорится в "Сніданку з 1+1".

Отдых в Трускавце (видео: YouTube)

За стандартный номер в гостинице придется за сутки заплатить 600 гривен. При этом каждая лечебная процедура обойдется от 100 до 300 гривен. Также есть и более комфортное жилье, за двухместный номер премиум-класса нужно заплатить от 3 500 гривен.

Самые популярные водные развлечения среди туристов - это подводный душ-массаж и душ Шарко. Вода массирует тело, разгоняет кровь, расслабляет мышцы и разглаживает кожу.

Также в Трускавце и в соседних селах можно найти бюветы минеральных вод, которые обладают целебными свойствами.

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