Названы лучшие пляжи на курорте Кирилловка: есть из чего выбрать

Отдых в Кирилловке (Скриншот с YouTube)

В сети рассказали о самых лучших пляжах в Кирилловке

Летний сезон в Украине в разгаре и все больше украинцев думают о том, какой же местный курорт выбрать. Многие очень любят побережье Азовского моря за теплую воду и песчаные пляжи. Для семейного отдыха с детьми - это место идеально.

Центр Кирилловки

Этот курорт ценится своими песчаными пляжами, но и места с глиняным спуском здесь тоже есть. Глубина моря не отличается от других районов, чтобы хорошенько проплыть и понырять, нужно уйти довольно далеко от берега.

В центральной части поселка наиболее развита инфраструктура. Здесь находится поселковый совет, полиция, автостанция, медучреждения, отделения банков, банкоматы, почта, рынки, множество магазинов и кафе. Кроме этого, в Кирилловке есть множество водных горок и аттракционов. Жить здесь можно к в гостевых домах, частных отелях и в отелях VIP класса. Об этом пишет "Апостроф".

Коса Пересыпь

Если вы не хотите шумного отдыха - вам сюда. Кроме умиротворения, вы сможете поправить свое здоровье на берегу Молочного лимана его целебными грязями.

Отели здесь находятся на первой линии, а цена на них "не кусается".

Отдыхать на косе Пересыпь можно в нескольких вариантах: с общественными удобствами, с частичными удобствами, со стандартными и в апартаментах.

Самыми популярными на Пересыпи считаются базы отдыха "Акватика", "Аквалайф", "Морская звезда", "Пересыпь", "Родем", "Азов Делюкс".

Отдых на Федотовой косе

За активным и молодежным отдыхом вам сюда. Здесь расположен самый большой аквапарк в Украине "Остров сокровищ", дельфинарий, луна-парк и множество кафе, баров и ночных клубов. Но есть места для спокойного отдыха с палатками.

Косу называют "Федотка", она имеет широкую береговую линию, длина которой - 45 км. Здесь можно отдохнуть с палатками, снять семейным номера или апартаменты. Жилье стартует от 120 гривен за человека.

Популярные базы отдыха на Федотовой косе: "Бриз", "Эгоист", "Перлина Карпат", "Золотой берег", "Техас", "Океан", "Гавайи".

Степок

Село Степок привлекает любителей уединенного отдыха без людей.

Здесь есть условия на разный кошелек. Кроме этого, многие местные жители активно сдают номера в своих частных домах. Популярными базами в Степке считаются "Санрайз", "Азов Ле Шале", "Коралловый остров", "Малибу" и "Тихая Гавань".

Остров Бирючий

Остров Бирючий - заповедная зона, которая начинается после села Степок. Плюсом является намного более чистое и прозрачное море. Цены здесь стартуют от 350 гривен с человека.

Как мы ранее писали, на популярном украинском курорте волны накрывают туристов (видео).

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Автор: Людмила Жукова