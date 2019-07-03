Подвиг местных и месть оккупантов: как живет село на руинах Луганского аэропорта (видео)

Луганский аэропорт стал одной из самых горячих точек во время войны на Донбассе. Десантники ВСУ обороняли этот стратегический объект до конца и покинули его 1 сентября 2014 года - когда в результате вражеских обстрелов здания полностью не были разрушены. Воинам активно помогали местные жители - луганчане и жители соседнего села Переможное. Оккупанты после захвата этого населенного пункта учинили жесткую расправу, говорится в сюжете проекта Радио Свобода "Донбас.Реалии".

Украинские десантники все лето 2014 года обороняли этот стратегический объект, находясь в полном окружении и в тылу боевиков.

Военным медикам даже приходилось оперировать, находясь под плотным огнем.

Видео: YouTube / Военные новости Западной Украины

Защитникам Луганского аэропорта - бойцам 80-й бригады - активно помогали местные с первых дней.

Как рассказал волонтер и координатор Украинского Хельсинского союза по правам человека Алексей Беда, когда бойцы зашли в аэропорт, он отправился налаживать с ними контакт. По его словам, военные сначала относились к жителям Луганской области настороженно.

Все лето десантникам помогали жители маленького села Победное, что с южной стороны взлетной полосы. За это боевики учинили в селе жестокую расправу сразу же после захвата.

Видео: YouTube / Радио Свобода Украина

"После просто приехала группа, и прошла зачистка по селу. Но в силу того, что они зашли в первый дом и убили там четырех человек - другие успели среагировать, разбежаться по соседям, по огородам. Их не нашли. Убили четырех из семьи Бочневичив и супруги Кулиша", - рассказал Беда.

Известную луганской радиоведущую Елену Кулиш и ее мужа оккупанты расстреляли сразу после ареста.

Сергей Бочневич работал в Луганском аэропорту охранником, а его жена Виктория - в кафетерии. Они вместе с Еленой Кулиш и другими семьями отвозили продукты, воду и лекарства украинским военным.

По словам местных, 22 августа 2014 между 9 и 10 утра к Бочневичам подъехал желтый микроавтобус... В тот день односельчане нашли всю семью расстрелянной в их дворе. Дом Бочневичей разграбили, ценности и автомобиль забрали.

Видео: radiosvoboda.org

Сейчас в многострадальном селе Переможное, которое уже пятый год живет в оккупации фактически на руинах аэропорта - последствия страшных боев видно невооруженным глазом.

Фото: radiosvoboda.org

Переможное является селом с богатой украинской историей. После Второй мировой войны сюда из восточной Польши депортировали украиноязычных лемков.

Теперь тоже многие были вынуждены уехать из полуразрушенного поселка.

Фото: radiosvoboda.org

Характерная лемковская вышивка сохранилась здесь в маленькой церкви. В ней в одиночестве молится единственный сельский священник отец Георгий.

Он сомневается, что в селе снова все наладится.

"Да вряд ли. Нашей помощью все время был аэропорт. Все разрушено, работы нет", - говорит священник.

Местные рассказали, что в аэропорту раньше работали практически все жители села, и сожаление из-за его уничтожения боевиками объединяет всех в Переможном независимо от политических взглядов.

"Одни старики остались, вот и все. А молодежи нет. Нет аэропорта! Что такое, без работы? Все село (работало в аэропорту). Семьями работали", - рассказала одна их местных жительниц.

Напомним, героическая оборона Луганского аэропорта стала одной из первых полномасштабных сражений на востоке Украины. В августе здание аэропорта были разрушено российской артиллерией. В ночь на 1 сентября 2014 года украинские защитники вышли из руин аэропорта после 146 дней обороны.

Как сообщалось ранее, в сети показали фото международного аэропорта "Луганск", датированные 2009 и 2019 годами. Второй снимок показывает, в каком ужасном состоянии теперь находится аэропорт, разрушенный в 2014-м в ходе боевых действий.

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