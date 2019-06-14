ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

49 пар берц: в Киеве трогательно почтили память погибших в крушении Ил-76

STYLERЖизнь    14.06.2019 - 21:57
49 пар берц: в Киеве трогательно почтили память погибших в крушении Ил-76
Катастрофа Ил-76 - в Киеве почтили память погибших (фото: unian.net)

Крушение самолета Ил-76 произошло 5 лет назад неподалеку от Луганска

В Киеве почтили память погибших в катастрофе самолета Ил-76. На Софийской площади выстроили 49 пар берцев, которые символизируют память о 49-ти погибших при крушении самолета украинских военных. Фото опубликовал УНИАН.

49 пар берц: в Киеве трогательно почтили память погибших в крушении Ил-76

Катастрофа Ил-76 - в Киеве почтили память погибших (фото: unian.net)

Из мемориальных свечей на площади также выложили цифру "49", люди несли цветы к месту почтения памяти. 

49 пар берц: в Киеве трогательно почтили память погибших в крушении Ил-76

Катастрофа Ил-76 - в Киеве почтили память погибших (фото: unian.net)

Напомним, украинский самолет Ил-76 летел на помощь защитникам Луганского аэропорта. Его сбили боевики в 00:51 14 июня 2014 года из ПЗРК. К пятой годовщине крушения авиасудна в районе села Красное стало известно, что именно Кремль отдал приказ сбить самолет.

49 пар берц: в Киеве трогательно почтили память погибших в крушении Ил-76

Катастрофа Ил-76 - в Киеве почтили память погибших (фото: unian.net)

Пользователи сети в комментариях присоединились к скорби о погибших украинских Героях.

"Крутая акция, трогательная";

"Это боль..."

"Вечная память".

49 пар берц: в Киеве трогательно почтили память погибших в крушении Ил-76

Катастрофа Ил-76 - в Киеве почтили память погибших (фото: facebook.com)

Ранее сообщалось, что СБУ установила причастность наемников так называемой "частной военной компании Вагнера" к трагедии Ил-76 и штурма Луганского аэропорта.

Катастрофа Ил-76: жалобу экс-главы штаба АТО Назарова оставили без рассмотрения В Киеве проходит акция памяти жертв катастрофы самолета ИЛ-76, сбитого боевиками
Новости Украины ИЛ-76
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь