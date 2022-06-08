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Советы от жены оккупанта. Как лучше россиянам "откосить" от войны в Украине

Фото: Жена оккупанта советует ему сдаваться в плен (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Жены российских оккупантов постепенно начинают что-то понимать и отговаривают своих мужей от дальнейшего участия в войне в Украине.

Так, в перехваченном телефонном разговоре супруга захватчика советует мужу бежать и возвращаться домой.

Что советует жена оккупанту

Россиянин жалуется жене, что из его полка осталось всего 100 человек.

"У нас народу тут меньше 100 человек осталось", - говорит он.

Женщина предлагает ему возвращаться домой, "раз командование плохое". По ее словам, она смотрит новости и там ничего хорошего не прогнозируют на будущее.

"Командиры всякие дырявые там, обеспечения никакого нет, было бы что-то нормальное", - рассказывает оккупант.

Россиянка говорит мужу отказываться и возвращаться домой.

"Некоторые хитро*опые ноги подвернули и поехали домой", - намекает мужу жена.

Как мы ранее писали, оккупанты жалуются на жару и многочисленные потери в Украине.

Также стало известно, что у российских военных, дислоцирующихся на Изюмском направлении, скудное материальное обеспечение. Жители сел района удивлены внешним видом оккупантов, которым приходится одевать женские лосины.

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