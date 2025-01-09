"Подумки прощаюсь": переможниця "Холостяка" показала жахливі кадри пожежі в Лос-Анджелесі

Учора Шульгіна виходила в Stories і написала, що вона з цивільним чоловіком і двома доньками, найімовірніше, будуть евакуюватися, оскільки пожежа вже за 10 хвилин від їхнього будинку. Однак потім вона зазначила, що вони вирішили ночувати вдома, оскільки всі дороги охоплені вогнем.

"Ми залишилися вдома. Не евакуювалися, тому що на дорогах усе у вогні й небезпечно ніде. Вітер буде весь день, а значить вогонь не зупиниться, і тільки Бог знає, куди він піде далі. Які наші плани, я поки що не знаю", - зазначила вона.

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Також вона зазначила, що погано спала вночі та прокидалася щогодини через запах гару.

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Потім вона зазначила, що її зона все ж залишається в зоні ризику.

"Наша вулиця в евакуації. Вогонь іде в бік нашого будинку. Подумки прощаюся", - зазначила Шульгіна.

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У наступній Stories вона показала, що вже перебуває зі своєю сім'єю вдома у друзів.

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"Рівень кортизолу зашкалює. Молюся і медитую. Нову техніку винайшла за ці дні пекла", - написала Олександра Шульгіна.

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Незабаром вона повідомила, що пожежа вже дісталася того місця, де вони перебувають у гостях.

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Також Шульгіна показала жахливі кадри Лос-Анджелеса після пожежі.

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"Лос-Анджелес, я так довго тебе не любила, не приймала, а потім закохалася. Мій другий дім, печаль", - зазначила вона.

Нагадаємо, Олександрі Шульгіній 37 років. Вона перемогла в першому сезоні шоу "Холостяк" у 2011 році з хореографом Максимом Чмерковським. Однак із ним стосунки не склалися.

Декілька років тому дівчина переїхала до США і почала там своє життя з нуля.

Зараз вона перебуває в цивільному шлюбі з чоловіком, ім'я якого не розголошує, а називає Суперменом. У них є двоє маленьких доньок: Анджеліна та Аспен.