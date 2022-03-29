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Як і де "підтягнути" свою українську, щоб не було проблем зі словом "паляниця"

Новость на русском →
Вівторок 29 березня 2022 12:03
Як і де "підтягнути" свою українську, щоб не було проблем зі словом "паляниця" Фото: Де можна вивчати українську мову (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після вторгнення Росії в Україну багато наших громадян перейшли на державну мову. Природно, зараз з'явилося маса можливостей "підтягнути" знання.

У нашому матеріалі читайте, які є курси і де з вивчення рідної мови.

Тернопіль

Так, заняття щотижня на базі Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов на вул. Каміній, 2 (центральна частина міста).

Для реєстрації всім бажаючим необхідно заповнити онлайн-форму за посиланням.

Львів

24 березня 2022 року розпочався безкоштовний практичний онлайн-курс "Українська мова: основи успішної комунікації", призначений для всіх, хто має намір удосконалити навички використання української мови для забезпечення основних потреб у розгорнутому спілкуванні в повсякденних ситуаціях.

На цій платформі Є-мова є безкоштовні курси з вивчення української мови. Також уроки доступні безкоштовно на Sweet-TV.

Івано-Франківськ

Безкоштовні курси української мови організували в Івано-Франківську для людей, які приїхали з інших областей. Їх мета: допомогти людям, які хочуть говорити українською, але не наважувалися подолати психологічний бар'єр в російськомовному середовищі. Вони проводяться в деяких ліцеях міста.

Реєстрація доступна за посиланням.

Ужгород

В Ужгороді стартує освітній проект. Його організував Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ужгородської міської ради спільно з управлінням освіти міськради для всіх бажаючих вивчити українську мову або вдосконалити свої навички.

Освітній проект передбачає офлайн-навчання - у тих навчальних закладах Ужгорода, де тимчасово проживають вимушені переселенці, також є можливість навчатися і онлайн.

Зареєструватися можна, перейшовши за посиланням і заповнивши форму.

Як ми раніше писали, дві третини громадян вважають українську мову рідною.

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