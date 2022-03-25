ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Две трети граждан считают украинский язык родным

Новина українською →
Украина, Пятница 25 марта 2022 12:35
Две трети граждан считают украинский язык родным Фото: родным украинский язык считают 76% граждан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За последнее десятилетие наблюдается устойчивая динамика роста количества тех, кто считает украинский язык родным: с 57% в 2012 году до 76% в 2022 году. Российская за 10 лет потеряла с 42 до 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Две трети граждан считают украинский язык родным

Как отмечают социологи, практическая сторона дела имеет несколько иной вид: языковая самоидентификация и язык в быту - это две разные плоскости. В то же время можно констатировать устойчивое уменьшение русскоязычного сегмента украинцев: в 2012 таких респондентов было около 40%, в конце 2021 - 26%, а в начале войны - 18%. Зато "переток" русскоязычных происходит в сегмент "двуязычных" (с 15 до 32%). Количество тех, кто постоянно пользуется только украинским дома выросло незначительно с 44% до 48%.

Две трети граждан считают украинский язык родным

"Процесс перехода на другой язык общения не является одномоментным и требует определенной адаптации. Сегодня важно, что две трети тех, кто пользуется двумя языками в быту готовы в ближайшее время перейти исключительно на украинский. Среди русскоязычных - таких треть", - говорится в сообщении.

Две трети граждан считают украинский язык родным

Опрос проведен 19 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет