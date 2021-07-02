Подтверждение стажа для назначения пенсий в Украине: какие документы нужны

Так, трудовой стаж можно подтвердить, если нет записи о периодах работы до 1 января 2004 года или есть неточности.

Как подтвердить стаж

Могут подойти лицевые счета и сведения о начислении заработной платы. Также можно предоставить удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы.



Кроме того, если отсутствуют указанные документы, то принимаются членские билеты профсоюзов. Однако, периоды работы подтверждаются только за то время, за которое есть отметки об уплате членских взносов.

Куда обратиться для подтверждения стажа

Чтобы подтвердить трудовой стаж необходимо обратиться:

на предприятие (или к правопреемнику), где человек работал;

если предприятие прекратило деятельность, то в архив в той местности, где человек работал;

в органы пенсионного фонда, при условии предоставления информации о местах нахождения предприятия/учреждения, в которое необходимо направить запрос и копии документов лица, которая нуждается в помощи.

Что подтверждает трудовой стаж

Период учебы в вузах, ПТУ, аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, справками и другими документами, выданными на основании архивных данных.

Они должны содержать сведения о периодах обучения и сведения о продолжительности обучения при условии, что в документах есть данные об окончании полного учебного периода или отдельных его этапов.



Период военной службы подтверждается военными билетами, справками выданными военкоматами, воинскими частями и учреждениями системы Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Управления госохраны, СБУ, Службы внешней разведки, а также справками архивных и военно-лечебных учреждений.



Кроме того, для подтверждения службы в органах внутренних дел принимаются справки, выданные в порядке, определенном Министерством внутренних дел.

Анализ документов о стаже

Для анализа документов о стаже, в ПФУ рекомендуют подать документы на оцифровки. Для этого необходимо с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины подать заявление в меню "Коммуникации с ПФ".

Далее необходимо выбрать вкладку "Сведения о трудовых отношениях" и прислать скан-копии документов о стаже.