Все подстроено: новые подробности убийства школьника в Прилуках

Убийство Дениса Чаленко в Прилуках (коллаж: РБК-Украина)

Родители утверждают, что к делу причастны полицейские

В деле о шокирующем убийстве 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках выявили новые подробности. Травм от ударов на теле парня выявлено не было, однако возле места приступления обнаружили чужие следы крови, которые принадлежат мужчине. Об этом сообщили родители загадочно погибшего парня, передает ТСН.

Отец погибшего Виктор сообщил, что генетические следы крови, обнаруженные в смыве следа, не совпадают с генетическими признаками образца крови Дениса Чаленко и принадлежат неустановленному лицу мужского пола.

Отмечается, что полиция была весьма безучастна к делу, заявив лишь, что их сын получил смертельные травмы сам, потому что на его теле не обнаружили следов избиения.

Родители не согласны с подобным заявлением, показывают фото Дениса с синяками по всему телу, утверждая, что его жестоко убили. Местные требуют объективного расследования, поскольку уверены, что виноваты правоохранительные органы.

Убийство Дениса Чаленко в Прилуках

"Я знаю, что в этом деле фигурируют сотрудники полиции. Они били и добивали. Полностью подделывали дело под поезд", - убежден Виктор Чаленко.