ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Все подстроено: новые подробности убийства школьника в Прилуках

STYLERЖизнь    14.12.2019 - 12:55
Все подстроено: новые подробности убийства школьника в Прилуках
Убийство Дениса Чаленко в Прилуках (коллаж: РБК-Украина)

Родители утверждают, что к делу причастны полицейские

В деле о шокирующем убийстве 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках выявили новые подробности. Травм от ударов на теле парня выявлено не было, однако возле места приступления обнаружили чужие следы крови, которые принадлежат мужчине. Об этом сообщили родители загадочно погибшего парня, передает ТСН.

Отец погибшего Виктор сообщил, что генетические следы крови, обнаруженные в смыве следа, не совпадают с генетическими признаками образца крови Дениса Чаленко и принадлежат неустановленному лицу мужского пола.

Отмечается, что полиция была весьма безучастна к делу, заявив лишь, что их сын получил смертельные травмы сам, потому что на его теле не обнаружили следов избиения.

Родители не согласны с подобным заявлением, показывают фото Дениса с синяками по всему телу, утверждая, что его жестоко убили. Местные требуют объективного расследования, поскольку уверены, что виноваты правоохранительные органы.

Убийство Дениса Чаленко в Прилуках

"Я знаю, что в этом деле фигурируют сотрудники полиции. Они били и добивали. Полностью подделывали дело под поезд", - убежден Виктор Чаленко.

Убийство украинцев в Польше: появились подробности Подозреваемые в убийстве Шеремета: в сети указали на нестыковку
Новости Украины преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь