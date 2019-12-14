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Все підлаштовано: нові подробиці вбивства школяра в Прилуках

STYLERЖиття    14.12.2019 - 12:55
Все підлаштовано: нові подробиці вбивства школяра в Прилуках
Вбивство Дениса Чаленко в Прилуках (колаж: РБК-Україна)

Батьки стверджують, що до справи причетні поліцейські

У справі про приголомшливе вбивство 14-річного Дениса Чаленко в Прилуках виявили нові подробиці. Травми від ударів на тілі хлопця виявлено не було, однак біля місця злочини виявили чужі сліди крові, які належать чоловікові. Про це повідомили батьки загадково загиблого хлопця, передає ТСН.

Батько загиблого Віктор повідомив, що генетичні сліди крові, виявлені у змиві сліду, не співпадають з генетичними ознаками зразка крові Дениса Чаленко і належать не встановленій особі чоловічої статі.

Наголошується, що поліція була досить байдужа до справи, заявивши лише, що їх син отримав смертельні травми сам, тому що на його тілі не виявили слідів побиття.

Батьки не згодні з подібною заявою, показують фото Дениса з синцями по всьому тілу, стверджуючи, що його жорстоко вбили. Місцеві вимагають об'єктивного розслідування, оскільки впевнені, що винні правоохоронні органи.

Вбивство Дениса Чаленко в Прилуках

"Я знаю, що у цій справі фігурують співробітники поліції. Вони били і добивали. Повністю підробляли справу під поїзд", - переконаний Віктор Чаленко.

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