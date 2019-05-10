Капать будет везде: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине 10 мая будет неблагоприятной почти во всех областях

Погода в Украине в пятницу, 10 мая, ожидается дождливая и прохладная. Температура воздуха будет невысокой практически во всех областях страны.

Погода на востоке Украины 10 мая будет неблагоприятной. Дожди пройдут почти во всех областях, кроме Полтавской и Днепра. Ночью ожидается +8 +10 градусов, днем воздух прогреется до +17 +19 градусов.

На юге ожидается прояснение, небольшая облачность. Небольшой дождь пройдет только в Одесской области. Ночью в регионе +8 +10 градусов, днем +16 +18 градусов, в Одессе +14 +16 градусов, в Крыму до +18 градусов.

В северных областях ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью +8 +10 градусов, днем потеплеет до +16 +18 градусов.

На западе пройдет мелкий дождь. Ночью температура воздуха повысится до +6 +8 градусов, днем ожидается +14 +17 градусов, местами возможно потепление до +18 градусов.

В центральной части страны ожидаются небольшие локальные дожди. Ночью +8 +10 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

В Киеве 10 мая будет идти дождь. Ночью ожидается +9 +11 градусов, днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.

Погода в Украине 10 мая

Кроме того, синоптик Наталка Диденко уточнила прогноз на ближайшую неделю и сообщила, что дожди плотно оккупировали территорию Украины.

"Прекращение дождя будет, прояснения – тоже. Но дожди никуда не уйдут. Устойчивого мощного антициклона, который прекратил бы это мокрое безобразие, пока не видно", - сообщила синоптик.

Карта погоды

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик огорчила прогнозом погоды на неделю.

А также рассказывали о том, что синоптик предостерегает о непогоде.