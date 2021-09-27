Подсолнечное масло в Украине снова подорожает: эксперты назали причину

По словам экспертов, рост цен на подсолнечник спровоцировала погода. В Днепропетровской и Запорожской областях пришлось остановить кампанию по уборке подсолнечника.

А это в свою очередь привело к тому, что подсолнечник оказался в дефиците на внутреннем рынке для закупки переработчиками и трейдинговыми компаниями. И именно этот дефицит способствует тому, что цены начинают снова подниматься.

Ценовые предложения основных производителей масла на конец прошлой недели были озвучены на уровне 18,3 -18,7 тысяч за тонну на условиях FCA и 18,7 -19,5 тысяч за тонну с доставкой на завод. Однако по таким ценам активных продаж не наблюдалось.

"Также рост цен на подсолнечник подогревается медленным, но уверенным ростом цен на растительные масла", - добавили эксперты.

Подорожание может коснуться и овощей

По данным AgroTimes, на оптовом рынке на юге Украины начали расти цены на овощи. На рост цен влияет неурожай на овощи в соседних странах и меньший урожай в Украине.

Как изменились цены