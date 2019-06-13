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Подруга Януковича в Киеве зачитала двусмысленный стих (видео)

STYLERПерсоны    13.06.2019 - 10:51
Подруга Януковича в Киеве зачитала двусмысленный стих (видео)
Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Таисия Повалий пожаловалась в стихах на жизнь

Таисия Повалий в Киеве зачитала стих Анны Ахматовой "Зачем вы отравили воду…" возле памятника поэтессе. Сделала это бывшая "регионалка" и подруга президента-беглеца Виктора Януковича в канун юбилея Ахматовой - 23 июня исполнится 130 лет со дня рождения одной из главных фигур Серебряного века.

На видео 54-летняя Повалий одета во все черное. Она читает строки со стиха, написанного в 1935 году.

Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.

Повалий прочитала стих Ахматовой 

Многие подписчики артистки, которая большую часть времени проводит сейчас в России, отметили в комментариях к видео, что это произведение Ахматовой актуально и сейчас.

  • Господи, как же до боли точны стихи Ахматовой и по сей день. Мощно! Вы сильная, Тая!
  • Господи, насколько же это жизненно и порой актуально. Очень сильно.

Подруга Януковича в Киеве зачитала двусмысленный стих (видео)

Скриншот

  • Я плачу... Очень проникновенно прочитано. Тая, вы безгранично талантлива. Это шикарно! Вы очень сильная!
  • До боли жизненно. Прекрасные стихи. Таечка, браво!
  • Так тонко и пронзительно прочитано! Шикарная!

Подруга Януковича в Киеве зачитала двусмысленный стих (видео)

Скриншот

Подруга Януковича в Киеве зачитала двусмысленный стих (видео)

Скриншот

Повалий прочитала стих Ахматовой 

Добавим, что памятник Анне Ахматовой находится в самом центре украинской столицы - на пересечении аллей между Мариинским дворцом и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского.

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