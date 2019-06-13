Подруга Януковича в Киеве зачитала двусмысленный стих (видео)

Таисия Повалий пожаловалась в стихах на жизнь
Таисия Повалий в Киеве зачитала стих Анны Ахматовой "Зачем вы отравили воду…" возле памятника поэтессе. Сделала это бывшая "регионалка" и подруга президента-беглеца Виктора Януковича в канун юбилея Ахматовой - 23 июня исполнится 130 лет со дня рождения одной из главных фигур Серебряного века.
На видео 54-летняя Повалий одета во все черное. Она читает строки со стиха, написанного в 1935 году.
Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.
Повалий прочитала стих Ахматовой
Многие подписчики артистки, которая большую часть времени проводит сейчас в России, отметили в комментариях к видео, что это произведение Ахматовой актуально и сейчас.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Повалий прочитала стих Ахматовой
Добавим, что памятник Анне Ахматовой находится в самом центре украинской столицы - на пересечении аллей между Мариинским дворцом и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского.
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