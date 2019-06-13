Подруга Януковича в Києві зачитала двозначний вірш (відео)

Таїсія Повалій (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Таїсія Повалій поскаржилася у віршах на життя

Таїсія Повалій у Києві зачитала вірш Анни Ахматової "Зачем вы отравили воду…" біля пам'ятника поетесі. Зробила це колишня "регіоналка" і подруга президента-втікача Віктора Януковича напередодні ювілею Ахматової - 23 червня виповниться 130 років з дня народження однієї з головних фігур Срібного століття.

На відео 54-річна Повалій одягнена у все чорне. Вона читає рядки з вірша, написаного в 1935 році.

Зачем вы отравили воду

И с грязью мой смешали хлеб?

Зачем последнюю свободу

Вы превращаете в вертеп?

За то, что я не издевалась

Над горькой гибелью друзей?

За то, что я верна осталась

Печальной родине моей?

Пусть так. Без палача и плахи

Поэту на земле не быть.

Нам покаянные рубахи,

Нам со свечой идти и выть.

Повалій прочитала вірш Ахматової

Багато підписники артистки, яка більшу частину часу проводить зараз в Росії, відзначили в коментарях до відео, що це твір Ахматової актуально і зараз.

Господи, як же до болю точні вірші Ахматової і донині. Потужно! Ви сильна, Тая!

Господи, наскільки ж це життєво і часом актуально. Дуже сильно.

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Я плачу... Дуже проникливо прочитане. Тая, ви безмежно талановита. Це шикарно! Ви дуже сильна!

До болю життєво. Прекрасні вірші. Таєчка, браво!

Так тонко й пронизливо прочитано! Шикарна!

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Повалій прочитала вірш Ахматової

Додамо, що пам'ятник Анні Ахматовій знаходиться в самому центрі української столиці - на перетині алей між Маріїнським палацом і стадіоном "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

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