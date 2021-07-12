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Подруга МакSим рассказала, что певица в критическом состоянии: начался сепсис

Автор: Роман Мирончук

МакSим, которая уже почти месяц находится в искусственной коме, сейчас в критическом состоянии. Российской артистке резко стало хуже и у нее начался сепсис. При этом она подключена к ИВЛ и ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом)

Об этом рассказала подруга певицы, сообщает кр.ru.

Несколько дней назад МакSим стало лучше, и врачи попробовали вывести ее из медикаментозной комы. При этом к ней стало возвращаться сознание, но все же состояние было тяжелым и пришлось снова погрузить певицу в медикаментозный сон.

"Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО. Врачи сделали свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее лёгких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис", - рассказала подруга певицы.

По ее словам, врачи делают все возможное, чтобы артистке стало легче. Пока медики не дают прогнозов, но верят в то, что МакSим сможет победить болезнь.

Когда певица поступила в клинику, то у нее обнаружили антитела. Скорей всего, она уже второй раз заболела коронавирусом, хотя тесты показали негативный результат. Ей сделали КТ и выяснили, что легкие поражены на 75%.

Напомним, стали известны подробности госпитализации МакSим. Певица лежит в VIP-палате и на ее лечение уходим много денег.

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