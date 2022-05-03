Как подручными средствами избавиться от седины и остановить выпадение волос

Остановить выпадение волос, укрепить их и избавиться от седины помогут подручные средства, большинство из которых найдутся на каждой кухне.
Об этом пишет Zdorovia.com.
Черный кофе поможет придать коричневые блики волосам и закрасит вашу седину. Особенно если ваши локоны каштанового цвета.
Приготовьте три чашки натурального кофе. Вымойте волосы шампунем, нанесите кофе на влажные волосы и массируйте круговыми движениями. Затем волосы нужно обернуть полотенцем на 20 минут. После чего смыть чистой водой.
Применяйте этот метод до двух раз в неделю.
Это средство можно использовать, как ополаскиватель для волос. Чай поможет замаскировать седину, ведь он содержит дубильную кислоту, которая помогает затемнить цвет волос.
Если хотите добиться лучшего эффекта, сделайте микс с кофе.
Эфирное масло розмарина с цинеолом очищает кожу головы, уменьшает появление перхоти, ограничивает выпадение волос и стимулирует их рост.
Кроме того розмарин можно использовать в качестве красителя. Добавьте три горсти травы в кастрюлю с водой и доведите до кипения. Выключите, накройте крышкой и дайте постоять 15 минут, процедите после остывания.
Затем нанесите настой на волосы, выполняя легкий массаж.
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