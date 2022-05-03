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Як підручними засобами позбутися від сивини і зупинити випадання волосся

Фото: випадання волосся і сивину зупинять ці кошти (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Зупинити випадання волосся, зміцнити їх і позбутися від сивини допоможуть підручні засоби, більшість з яких знайдуться на кожній кухні.

Про це пише Zdorovia.com.

Кава

Чорна кава допоможе надати коричневих відблисків волоссю і зафарбує вашу сивину. Особливо якщо ваші локони каштанового кольору.

Приготуйте три чашки натуральної кави. Вимийте волосся шампунем, нанесіть каву на вологе волосся і масажуйте круговими рухами. Потім волосся потрібно обернути рушником на 20 хвилин. Після чого змити чистою водою.

Застосовуйте цей метод до двох разів на тиждень.

Звичайний чорний чай

Це засіб можна використовувати, як ополіскувач для волосся. Чай допоможе замаскувати сивину, адже він містить дубильну кислоту, яка допомагає затемнити колір волосся.

Якщо хочете домогтися кращого ефекту, зробіть мікс з кавою.

Розмарин

Ефірна олія розмарину з цинеолом очищає шкіру голови, зменшує появу лупи, обмежує випадання волосся і стимулює їх зростання.

Крім того розмарин можна використовувати в якості барвника. Додайте три жмені трави в каструлю з водою і доведіть до кипіння. Вимкніть, накрийте кришкою і дайте постояти 15 хвилин, процідіть після охолодження.

Потім нанесіть настій на волосся, виконуючи легкий масаж.

Волосся може сивіти рано з таких причин:

  • сильні переживання, стреси і розлади нервової системи;
  • погана екологія;
  • порушення функцій травної, ендокринної системи організму, захворювання внутрішніх органів;
  • спадковість;
  • застосування препаратів, косметичних засобів, які можуть пригнічувати вироблення природного пігменту;
  • брак вітамінів, важливих поживних компонентів для волосся;
  • шкідливі звички, часті недосипання, зловживання нездоровою їжею, фаст-фудами;
  • будь-які збої гормонального фону, в тому числі вагітність в комплексі з післяпологовою депресією.

Раніше лікарі з'ясували, чому насправді випадає волосся, і як це можна зупинити.

Також ми писали, чому довгі нігті можуть бути небезпечними.

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