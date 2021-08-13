UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Подросток после лечения босиком решил пройти 180 км домой из Сум: на билет не было денег

Автор: Владимир Костырин

Подросток пешком возвращался домой в Шостку по трассе между населенными пунктами после лечения в реабилитационном центре в Сумах. Парню предстоял путь более 180 км, который нужно было преодолеть на своих двоих, так как денег на билет у него не было.

Об этом 13 августа передали в пресс-службе полиции Сумской области.

Юного босого путешественника на дороге заметили работники сектора реагирования патрульной полиции Сум, когда патрулировали территорию области.

"Копы" остановились и расспросили, не нужна ли помощь. Также установили его личность и связались с матерью путника, которая рассказала правоохранителям подробности.

Патрульные не остались равнодушными, ведь путь из Сум в Шостку - весьма неблизкий (физическое расстояние между городами - 180 км, а если автодорогами - 182 км).

"Полицейские купили для юноши билет на поезд и отправили к родственникам. Сейчас парень уже находится дома, а его мать выражает свою благодарность работникам полиции Сергею Демещенко и Дмитрию Капинусу за проявленную человечность и заботу", - говорится в публикации.

Патрульные помогли парню добраться домой после лечения в реабилитационном центре - из Сум в Шостку (фото: su.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутчик не пустил ребенка с инвалидностью, аргументируя тем, что в транспорте на рейсе уже есть льготники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьПатрульная служба