Підліток після лікування босоніж вирішив пройти 180 км додому з Сум: на квиток не було грошей

Юного босого мандрівника на дорозі помітили працівники сектору реагування патрульної поліції Сум, коли патрулювали територію області.

"Копи" зупинилися і розпитали, чи не потрібна допомога. Також встановили його особу та зв'язалися з матір'ю подорожнього, яка розповіла правоохоронцям подробиці.

Патрульні не залишилися байдужими, адже шлях із Сум до Шостки - вельми неблизький (фізична відстань між містами - 180 км, а якщо автошляхами - 182 км).

"Поліцейські купили для юнака квиток на потяг та відправили до родичів. Наразі хлопець вже знаходиться вдома, а його мати висловлює свою вдячність працівникам поліції Сергію Демещенку та Дмитру Капінусу за проявлену людяність та турботу", - йдеться в публікації.

Патрульні допомогли хлопцеві дістатися додому після лікування в реабілітаційному центрі - з Сум до Шостки (фото: su.npu.gov.ua)