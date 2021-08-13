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Підліток після лікування босоніж вирішив пройти 180 км додому з Сум: на квиток не було грошей

Автор: Володимир Костирін

Підліток пішки повертався додому в Шостку трасою між населеними пунктами після лікування в реабілітаційному центрі в Сумах. Хлопець мав пройти шлях понад 180 км, який потрібно було подолати на своїх двох, оскільки грошей на квиток у нього не було.

Про це 13 серпня передали в прес-службі поліції Сумської області.

Юного босого мандрівника на дорозі помітили працівники сектору реагування патрульної поліції Сум, коли патрулювали територію області.

"Копи" зупинилися і розпитали, чи не потрібна допомога. Також встановили його особу та зв'язалися з матір'ю подорожнього, яка розповіла правоохоронцям подробиці.

Патрульні не залишилися байдужими, адже шлях із Сум до Шостки - вельми неблизький (фізична відстань між містами - 180 км, а якщо автошляхами - 182 км).

"Поліцейські купили для юнака квиток на потяг та відправили до родичів. Наразі хлопець вже знаходиться вдома, а його мати висловлює свою вдячність працівникам поліції Сергію Демещенку та Дмитру Капінусу за проявлену людяність та турботу", - йдеться в публікації.

Патрульні допомогли хлопцеві дістатися додому після лікування в реабілітаційному центрі - з Сум до Шостки (фото: su.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві маршрутник не пустив дитину з інвалідністю, аргументуючи тим, що в транспорті на рейсі вже є пільговики.

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Сумская областьПатрульна служба