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В Киеве маршрутчик не пустил ребенка с инвалидностью: фото "знаменитости"

STYLERЖизнь    05.03.2020 - 20:44
В Киеве маршрутчик не пустил ребенка с инвалидностью: фото "знаменитости"
Маршрутчик не пустил ребенка с инвалидностью (коллаж: РБК-Украина)

Маршрутчик отказался ехать, пока ребенок не выйдет из автобуса

В Киеве водитель маршрутки не пустил в транспорт ребенка с инвалидностью, аргументируя тем, что в транспорте на рейсе уже есть льготники. Ситуация возмутила одну из пассажирок, которая разместила в сети фото маршрутчика, чтобы таким образом сделать его "знаменитостью".

Также жительница столицы Наталья Спитская в паблике "Соседи.Голосеев" на странице в Facebook эмоционально высказалась о плохом состоянии маршрутных автобусов и раскритиковала манеры поведения водителей.

Инцидент с ребенком-инвалидом произошел в маршрутке №193, которая курсирует между Дарницкой площадью на Левом берегу и жилмассивом Корчеватое на Правом.

Пассажирка рассказала, что водитель наотрез отказался продолжать движение после того, как в транспорт на одной из остановок зашел ребенок с удостоверением инвалида - мол, уже есть льготники.

"Сказал, что не будет продолжать свой маршрут, пока ребенок не выйдет. На этом маршруте все водители ссылаются на то, что могут везти за один рейс только двух человека. Где это постановление и кем выдано?" - написала Наталья.

При этом, возмущается женщина, состояние маршруток ужасное: дырявые, вонючие, водители "одеты как братки".

"Бросаются на льготников, как на мясо. И практически все водители хамы. На Выдубичах устроили отстойники, стоят по 15 минут, в одну и другую сторону. Хотя в маршрутных листах простоя у них нет. Сколько же будет продолжаться это безобразие? Где и когда наведут порядок?" - жалуется она.

В Киеве маршрутчик не пустил ребенка с инвалидностью (Фото с Facebook-страницы "Соседи.Голосеев")

Пользователи сети также раскритиковали действия водителя, однако и поведение других пассажиров, которые не вмешались в ситуацию, тоже неприятно удивило юзеров.

  • Как же все-таки грустно то, что люди теряют человечность, доброту и чувство взаимопомощи...
  • К сожалению такая ситуация происходит на многих маршрутах.. Обратиться к перевозчику конечно не помешает, но еще бы лучше создать петицию о том чтобы дети с инвалидностью имели право на бесплатный проезд независимо от количества льготников в одной маршрутке.
  • А люди чего молчали, надо было шум поднять...
  • А пассажиры онемели и впали в ступор?

В Киеве маршрутчик не пустил ребенка с инвалидностью: фото &quot;знаменитости&quot;В Киеве маршрутчик не пустил ребенка с инвалидностью: фото &quot;знаменитости&quot;

Скрин комментариев с Facebook-страницы "Соседи.Голосеев"

Как сообщалось, недавно в Киеве произошел несчастный случай - водитель маршрутки открыл двери на ходу, из-за чего пассажирка выпала из транспорта, после чего автобус задним колесом переехал ей обе ноги.

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Новости Украины Киевльготымаршруткапреступленияинвалид
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