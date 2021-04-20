Підрізав і отримав кулю: конфлікт маршрутчика і водія Mercedes переріс у справжній бойовик

На трасі Київ-Чернігів, поблизу з селом Прогрес стався конфлікт між маршрутником і водієм Mercedes, якого він підрізав. Чоловік перекрив рух своїм автомобілем, взяв пістолет, і водії почали з'ясовувати стосунки прямо на дорозі.

Водій Mercedes почав стріляти по маршрутнику з травматичного пістолета. При цьому його зовсім не зупинило те, що в маршрутці перебували люди.

Варто зазначити, що водій маршрутки також вийшов "на розборки" не з голими руками. Він взяв з собою монтування.

Пасажири стверджують, що після всього водій маршрутки сам дістав з ноги кулю і поїхав далі.

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.