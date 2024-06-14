Подразнення після гоління. Як позбутися свербіжа та дискомфорту

Як позбавитися подразнення

Подразнення в зоні бікіні після гоління може бути неприємним, але є кілька способів, які допоможуть заспокоїти шкіру і запобігти подразненню:

Використовуйте гостру бритву

Гостра бритва допоможе зменшити ризик подразнення шкіри, оскільки вона здатна різати волосся з меншим натиском на шкіру.

Гідратація шкіри перед голінням

Перед голінням використовуйте теплу воду або м'який гель для душу для зволоження шкіри і м'якості волосся.

Використання засобу для гоління або крему

Використовуйте якісний засіб для гоління або спеціальний крем, які допоможуть зменшити подразнення і заспокоїти шкіру.

Гідратація після гоління

Після гоління нанесіть на шкіру засіб для зволоження або крем з вмістом алое вера або каламіну, щоб заспокоїти шкіру та запобігти подразненню.

Уникайте тісного одягу

Після гоління носіть вільний, бавовняний одяг, щоб уникнути тертя та подразнення шкіри.

Відмовтеся від гігієнічних засобів, які містять спирт

Спирт може подразнити шкіру, тому відмовтеся від використання дезодорантів або лосьйонів, які містять спирт.

Застосовуючи ці поради, ви зможете зменшити подразнення в зоні бікіні після гоління і зробити процес більш комфортним.

Техніка гоління дуже важлива

Суху шкіру, яка лущиться, рекомендується попередньо обробити скрабом. Це допоможе не лише видалити відмерлі шкірні клітини, а й зменшить ризик вростання волосків.

Важливо уникати гоління сухої шкіри. Найкраще використовувати спеціальні пінки та гелі, які пом’якшують процес видалення волосся.

Під час гоління слід рухатися у напрямку зростання волосся, щоб запобігти подразненню та вростанню волосся. Не рекомендується натискати на шкіру засобом для гоління, оскільки це може підвищити ризик порізів. Замість цього, для доступу до дрібного волосся, слід натягувати шкіру.

Після гоління рекомендується нанести лосьйон або крем для зволоження. Важливо, щоб у складі були заспокійливі компоненти.

Не варто використовувати одну бритву тривалий час. Старе лезо стає тупим, нерівним та починає іржавіти, що може погіршити якість бриття та спричинити подразнення шкіри.