За подпольную вечеринку Тищенко накажут отель: нардеп может ответить "только как человек"
За проведение скандальной вечеринки в честь дня рождения жены нардепа Николая Тищенко в киевском отеле Fairmont во время действующего жесткого карантина будет отвечать администрация заведения.
Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".
Речь идет о штрафе для субъектов хозяйствования за нарушение эпидемиологических ограничений из-за COVID-19.
Рубан рассказал, что уже на следующий день после празднования мероприятия сотрудники Нацполиции составили протокол на 34 тысячи гривен, а также были подготовлены документы соответствующего уголовного производства по 325-й статье.
"За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана", - отметил руководитель столичной Госпродпотребслужбы.
Также он объяснил, что Тищенко может "только как человек отвечать за это действо".
По словам Рубана, после резонансного случая в Киеве провели рейды по отелям и ресторанам при отелях - контролирующие органы мониторили работу около 20-25 таких заведений ежедневно, и составлялось по 3 протокола.
Максимальный размер штрафа за подобное нарушение карантина составляет 170 тысяч гривен.
Рубан уточнил, что Fairmont Grand Hotel Kyiv, где праздновали день рождения супруги парламентария, пока грозит минимальный размер - 34 тысячи гривен. Если же нарушение повторится, сумма штрафа вырастет до 170 тысяч.
Как сообщалось ранее, Тищенко оправдывается за скандальную вечеринку и заверяет, что все мероприятие прошло законно.
Также мы писали о том, что жена Тищенко впервые высказалась о скандальной вечеринке, объяснила торжество и заявила об уверенности, что ее понять сможет каждый.