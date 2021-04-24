За подпольную вечеринку Тищенко накажут отель: нардеп может ответить "только как человек"

За проведение скандальной вечеринки в честь дня рождения жены нардепа Николая Тищенко в киевском отеле Fairmont во время действующего жесткого карантина будет отвечать администрация заведения.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире канала " Украина 24 ".

Речь идет о штрафе для субъектов хозяйствования за нарушение эпидемиологических ограничений из-за COVID-19.

Рубан рассказал, что уже на следующий день после празднования мероприятия сотрудники Нацполиции составили протокол на 34 тысячи гривен, а также были подготовлены документы соответствующего уголовного производства по 325-й статье.

"За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана", - отметил руководитель столичной Госпродпотребслужбы.

Также он объяснил, что Тищенко может "только как человек отвечать за это действо".

По словам Рубана, после резонансного случая в Киеве провели рейды по отелям и ресторанам при отелях - контролирующие органы мониторили работу около 20-25 таких заведений ежедневно, и составлялось по 3 протокола.

Максимальный размер штрафа за подобное нарушение карантина составляет 170 тысяч гривен.

Рубан уточнил, что Fairmont Grand Hotel Kyiv, где праздновали день рождения супруги парламентария, пока грозит минимальный размер - 34 тысячи гривен. Если же нарушение повторится, сумма штрафа вырастет до 170 тысяч.