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За подпольную вечеринку Тищенко накажут отель: нардеп может ответить "только как человек"

Новина українською → Киев, Суббота 24 апреля 2021 21:01
За подпольную вечеринку Тищенко накажут отель: нардеп может ответить "только как человек" Фото: Николай Тищенко, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

За проведение скандальной вечеринки в честь дня рождения жены нардепа Николая Тищенко в киевском отеле Fairmont во время действующего жесткого карантина будет отвечать администрация заведения.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

Речь идет о штрафе для субъектов хозяйствования за нарушение эпидемиологических ограничений из-за COVID-19.

Рубан рассказал, что уже на следующий день после празднования мероприятия сотрудники Нацполиции составили протокол на 34 тысячи гривен, а также были подготовлены документы соответствующего уголовного производства по 325-й статье.

"За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана", - отметил руководитель столичной Госпродпотребслужбы.

Также он объяснил, что Тищенко может "только как человек отвечать за это действо".

По словам Рубана, после резонансного случая в Киеве провели рейды по отелям и ресторанам при отелях - контролирующие органы мониторили работу около 20-25 таких заведений ежедневно, и составлялось по 3 протокола.

Максимальный размер штрафа за подобное нарушение карантина составляет 170 тысяч гривен.

Рубан уточнил, что Fairmont Grand Hotel Kyiv, где праздновали день рождения супруги парламентария, пока грозит минимальный размер - 34 тысячи гривен. Если же нарушение повторится, сумма штрафа вырастет до 170 тысяч.

Как сообщалось ранее, Тищенко оправдывается за скандальную вечеринку и заверяет, что все мероприятие прошло законно.

Также мы писали о том, что жена Тищенко впервые высказалась о скандальной вечеринке, объяснила торжество и заявила об уверенности, что ее понять сможет каждый.

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