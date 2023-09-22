Подорожчає практично все. Які продукти восени злетять у ціні, а якими товарами не варто запасатися

Які продукти подорожчають восени

За словами експерта, восени на нас чекає подорожчання практично всіх груп продуктів. На жаль, подорожчає популярний продукт - хліб.

Починаючи з хліба, бо борошно вже на 5-7% зросло в ціні. Цього року аграрії використовували менше добрив та захисту від пошкодження шкідниками.Коли засівали озиму пшеницю - ціни на добрива різко зросли і, відповідно, аграрії не мали фінансового запасу.Хліб найближчим часом зросте в ціні, вже пішла конкуренція за якісне борошно. Далі воно посилюватиметься", - повідомив Стефанишин.

За його словами, вартість м'яса та птиці теж зросте, причина – брак ресурсу.

"Вартість м'яса однозначно зростатиме, ціна на свинину та птицю вже зросла на 10%. Свинина - через брак ресурсу. Україна втратила селекційно-племінну роботу, знищено 16 породних ліній у свинарстві та ВРХ, відчутно повну залежність від імпорту", - впевнений Іван Миколайович.

Також він прогнозує зростання цін на молочні продукти.

"По маслу - немає видимих причин для зростання вартості, хіба що супутні чинники, як вартість палива, енергетики. Проблема з цукром виникне через світову проблему дефіциту цукру та проблеми Індії. Фактично врожай у нас хороший, площі збільшені, а ціна зростатиме через залежність від світових цін і того ж зростання експорту", - розповів експерт.

Що цього сезону не подорожчало

На щастя, цього року фермери в Україні зібрали добрий урожай овочів. Тому ціни на ці продукти навіть нижчі, ніж торік. Впала ціна на баклажани, моркву, цибулю.

"Особливо баклажан, зараз він коштує 20 гривень за кілограм, а торік у цей час було 59 грн. Морква та цибуля вдвічі впали порівняно з торішніми. Морква була 16 грн/кг – цього року 7-8, цибуля була 23 грн - стала 12. Потроху сезонно ціна зростає, але загалом порівняно з минулим роком овочі будуть дешевшими до перших заморозків", - резюмував Стефанишин.