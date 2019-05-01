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Подорожания не избежать: стало известно, когда вырастет цена на газ

STYLERЖизнь    01.05.2019 - 11:10
Подорожания не избежать: стало известно, когда вырастет цена на газ
Фото: Подорожание газа (коллаж РБК-Украина)

В Украине отложили подорожание газа, но потом цена на него все равно вырастет, говорят в Нацбанке

Цена на газ волнует многих украинцев. Стало известно, что недавно регулятор решил отсрочить повышение цен на осень. В то же время в Украине обещали повысить цены на газ еще в мае 2019 года. Цена должна была в этот период вырасти на 15%.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб на брифинге со ссылкой на обновленные прогнозы от Национального Банка Украины.

"Осенью тарифы вырастут на 15%", - заявил Сологуб.

По его словам, это обусловлено текущим снижением стоимости газа на европейском рынке. Благодаря этому фактору среднегодовой разрыв с ценами в Украине сократился.

Также заместитель главы НБУ пояснил, что прогноз будущего роста цен на газ в следующем году сократился до 7% с 18%, в сравнение с тем, как прогнозировалось ранее.

Стоит добавить, что еще 3 апреля Кабмин одобрил постановление, которым "Нафтогазу" была предоставлена возможность снизить цены на газ для населения с апреля 2019-го года.

Подорожания не избежать: стало известно, когда вырастет цена на газФото: Рост цены на газ перенесли на осень (коллаж РБК-Украина)

Согласно этому решению, если конъюнктура газового рынка будет демонстрировать снижение цен на газ для промышленности, то тогда "Нафтогаз" будет обязан продавать газ для населения по стоимости, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой госкомпания будет предлагать газ промышленным потребителям при условии, что пройдет предоплата.

Кроме того, 22 апреля "Нафтогаз" вместе с Правительством согласовали процедуру, которая позволит ни только не увеличивать цену на газ для населения, а еще и уменьшить ее до 8247 гривен за тысячу кубических метров начиная от 1 мая 2019-го года.

Напомним, ранее мы писали о том, что известные украинцам еще со времен СССР Жэки окончательно уйдут в прошлое уже в мае 2019 года. Также, начиная с мая, поставщики воды, газа и других услуг получат право вводить так называемую "абонплату".

Кроме того, стало известно, куда украинцы тратят средства, которые получают от монетизации субсидий. По словам экспертов, часть людей тратят деньги на энергоэффективность, чтобы потом в перспективе экономить и получать значительно меньшие счета. А вот часть людей покупает обычные продукты питания.

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