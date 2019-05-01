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Подорожчання не уникнути: стало відомо, коли зросте ціна на газ

STYLERЖиття    01.05.2019 - 11:10
Подорожчання не уникнути: стало відомо, коли зросте ціна на газ
Фото: Подорожчання газу (колаж РБК-Україна)

В Україні відтермінували подорожчання газу, але потім ціна на нього все одно зросте, кажуть у Нацбанку

Ціна на газ хвилює багатьох українців. Стало відомо, що недавно регулятор вирішив відтермінувати підвищення цін на осінь. В той же час в Україні обіцяли підвищити ціни на газ ще в травні 2019 року. Ціна мала в цей період вирости на 15%.

Про це розповів заступник глави Нацбанку Дмитро Сологуб на брифінгу із посиланням на оновлені прогнози від Національного Банку України.

"Восени тарифи зростуть на 15%", - заявив Сологуб.

За його словами, це зумовлене поточним зниженням вартості газу на європейському ринку. Завдяки цьому фактору середньорічний розрив із цінами в Україні скоротився.

Також заступник глави НБУ пояснив, що прогноз майбутнього зростання цін на газ наступного року скоротився до 7% з 18%, у порівняння з тим, як прогнозувалося раніше.

Варто додати, що ще 3 квітня Кабмін схвалив постанову, якою "Нафтогазу" була надана можливість знизити ціни на газ для населення від квітня 2019-го року.

Подорожчання не уникнути: стало відомо, коли зросте ціна на газФото: Зростання ціни на газ перенесли на осінь (колаж РБК-Україна)

Відповідно до цього рішення, якщо кон’юнктура газового ринку буде демонструвати зниження цін на газ для промисловості, то тоді "Нафтогаз" буде зобов’язаний продавати для населення газ за вартістю, яка визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою держкомпанія буде  пропонувати газ промисловим споживачам за умови, що пройде передоплата.

Крім того, 22 квітня "Нафтогаз" разом із Урядом узгодили процедуру, яка дозволятиме ні тільки не збільшувати ціну на газ для населення, а ще й зменшити її до 8247 гривень за тисячу кубічних метрів починаючи від 1 травня 2019-го року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомі українцям ще з часів СРСР ЖЕКи остаточно підуть в минуле вже у травні 2019 року. Також, починаючи із травня, постачальники води, газу та інших послуг отримають право вводити так звану "абонплату".

Крім того, стало відомо, куди українці витрачають кошти, які отримують від монетизації субсидій. За словами експертів, частина людей витрачають гроші на енергоефективність, щоб потім в перспективі економити та отримувати значно менші рахунки. А от частина людей купує звичайні продукти харчування.

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