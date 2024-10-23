Путешествие по вселенной GTA. В каком порядке лучше всего проходить серию игр Grand Theft Auto

Серия игр Grand Theft Auto - это настоящая легенда, которая завоевала сердца миллионов геймеров по всему миру. Если вы решили погрузиться в этот мир с нуля или хотите вспомнить пройденные главы, вопрос о порядке прохождения может быть актуален.

О том, с какой части лучше всего начать путешествие по вселенной GTA, чтобы получить максимум удовольствия и погружения в историю игры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной веб-сайт о видеоиграх и развлечениях Dexerto .

GTA: London 1961 и 1969

Grand Theft Auto покидала Северную Америку только один раз, и это было в двух пакетах расширения для оригинальной игры GTA. Отправляясь в Лондон, Англия, игроки попадают в столицу Великобритании 1960-х годов, полную таких знаковых достопримечательностей, как Биг-Бен и красные двухэтажные автобусы, мчащиеся по левой полосе дороги.

В этих пакетах миссий вы берете на себя управление одним из восьми молодых преступников, которые надеются захватить власть в Лондоне и стать новым главарем организованной преступности города.

GTA: London 1961 и 1969 (фото: Dexerto)

GTA: Vice City Stories, 1984

В приквеле к Vice City вы прибываете в город в роли Виктора Вэнса, бесчестного уволенного из армии после того, как его поймали на неудачной сделке с наркотиками со своим коррумпированным сержантом Джерри Мартинесом.

С помощью своего брата Лэнса Виктор оказывается втянутым в преступный мир Vice City, что заканчивается взрывной перестрелкой на крыше с преступной семьей Форелли, включая Томми Версетти.

GTA: Vice City Stories, 1984 (фото: Dexerto)

GTA: Vice City, 1986

Спустя два года после Vice City Stories мы воссоединяемся с Томми Версетти, который вернулся на улицы после тюремного срока. Отправленный в Вайс-Сити Сонни Форелли, Томми попадает в засаду из-за наркосделки, оставляя его без денег и перспектив.

Вместо того чтобы сдаться, Версетти решает захватить город, преследуя гангстеров, байкерские банды и даже политиков в своем стремлении восстановиться на свободе.

GTA: Vice City, 1986 (фото: Dexerto)

GTA: San Andreas, 1992

San Andreas - одна из самых популярных игр GTA всех времен, переносящая игроков из восточного побережья Vice и Liberty City в переосмысленную версию Калифорнии.

CJ, наш главный герой, возвращается в город спустя пять лет после убийства своей матери.

Обвиненный в убийстве, Си Джей попадает в мир бандитских разборок, ведя бои на улицах и одновременно пытаясь сохранить остальную часть своей семьи.

GTA: San Andreas, 1992 (фото: Dexerto)

Grand Theft Auto, 1997

Самая первая часть в серии - единственная, действие которой происходит в трех местах: Сан-Андреас, Либерти-Сити и Вайс-Сити, все они представлены в Grand Theft Auto.

Действие игры происходит в конце 1990-х годов, вы управляете молчаливым преступником, работающим на преступную семью Веркотти, выступая в роли наемного головореза и водителя для побега.

Grand Theft Auto, 1997 (фото: Dexerto)

GTA: Liberty City Stories, 1998

Liberty City Stories переносит нас в 1998 год, где Тони Сиприани знакомится с Винченцо Чилли. Убежденный Сальваторе из преступной семьи Леоне сделать для него некоторую работу, Тони оказывается в центре спора между Леоне и Синдакко, который перерастает в битвы по всему городу, включая Триады, Колумбийский картель и сицилийцев.

GTA: Liberty City Stories, 1998 (фото: Dexerto)

Grand Theft Auto 2, 1999

Grand Theft Auto 2 не сообщает вам, когда происходит действие игры. Существует множество теорий, некоторые из которых предполагают, что она происходит в 2013 году, но самая популярная идея заключается в том, что она происходит в 1999 году.

Это потому, что ведущий на радио прокомментировал, что "миллениум приближается", который произошел в 2000 году.

Grand Theft Auto 2, 1999 (фото: Dexerto)

Grand Theft Auto Advance, 2000

Приквел к GTA 3, Grand Theft Auto Advance, происходит в 2000 году и следует за Майком, который борется, чтобы отомстить за смерть своего друга. Действие происходит в Либерти-Сити, Майк пробивает себе путь через преступные группировки, населяющие город, что приводит к драматическому противостоянию с Uptown Yardies.

Grand Theft Auto Advance, 2000 (фото: Dexerto)

Grand Theft Auto 3, 2001

GTA 3 - знаковый момент в серии, поскольку это первый раз, когда мы получили 3D-версию игры. Действие игры происходит в Либерти-Сити в 2001 году, сразу после событий GTA Advanced.

Фанаты играют за Клода, который ищет свою бывшую девушку Каталину, которая жестоко застрелила его и предала ради Колумбийского картеля во время ограбления банка.

Grand Theft Auto 3, 2001 (фото: Dexerto)

Grand Theft Auto 4, 2008

GTA 4 возвращает нас в Либерти-Сити, хотя события происходят семь лет спустя, в 2008 году. Вы играете за Нико Беллика, который стал одним из самых знаковых персонажей серии, серба, который отправился в путешествие, чтобы воплотить американскую мечту после преступной и военной жизни в Восточной Европе.

Однако, как и во всех играх серии GTA, Нико снова погружается в мир ростовщиков и наркоторговцев, одновременно находя время, чтобы поиграть в боулинг со своим кузеном Романом.

Grand Theft Auto 4, 2008 (фото: Dexerto)

GTA: Chinatown Wars, 2009

Действие игры Chinatown Wars, разработанной для портативных консолей и мобильных устройств, происходит в 2009 году. В ней рассказывается о Хуан Ли, который пытается выяснить, кто убил его отца, главаря Триады, и вернуть семейный меч Хуан - украденную у него реликвию.

GTA: Chinatown Wars, 2009 (фото: Dexerto)

Grand Theft Auto 5, 2013

События GTA 5 происходят в 2013 году и повествуют об историях Майкла, Франклина и Тревора - трех совершенно разных личностей, которые собрались вместе в Лос-Сантосе, чтобы совершить серию ограблений, вести войну с бандами и попытаться выжить, пока коррумпированные федералы пытаются сделать их пешками в своей зловещей игре.

Grand Theft Auto 5, 2013 (фото: Dexerto)