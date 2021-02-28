На Подоле проектируют микрорайон "будущего": с бассейном и культурным центром (фото)

Как сообщается, первая зона будет открытой для посетителей. Здесь расположат торговые помещения с фермерским и ремесленным рынками, ресторанами, а также офисные зоны, общественный парк и культурный центр. Во второй зоне построят жилые дома с видом на парк и небольшое озеро. Там также появится бассейн.

Проект микрорайона (изображения: greenpointpodil.com)

Площадь нового микрорайона составит 107 497 кв. м. Возведение комплекса планируется на бывшей промышленной зоне. Несмотря на такую историю местности, создатели проекта утверждают, что хотят сделать из одного из самых грязных городов Европы город с прекрасной экологией. Разработчики проекта делают ставку на низкий уровень выбросов углерода и энергоэффективность.

В Киеве построят микрорайон будущего (изображения: greenpointpodil.com)

Также микрорайон будет открытым, содержащим общественные пространства, парки и детские зоны, делая шаг к развитию инклюзивного Киева.

Но создатели проекта отмечают, что микрорайону угрожают мошеннические схемы с фиктивной компанией по управлению активами. Также в компании жалуются, что никаких санкций украинские власти не применяла, а расследование никуда не продвигается. Коррупция и мошенничество отталкивают инвесторов, поэтому вероятность реализации проекта без продвижения в направлении его защиты становится все меньше.

В Киеве построят микрорайон будущего (скриншот: lun.ua)