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На Подолі проектують мікрорайон "майбутнього": з басейном і культурним центром (фото)

Автор: Анна Кисельова

У Києві на Подолі в найближчі роки може з'явитися абсолютно новий і екологічний мікрорайон. Він буде розташовуватися біля заводу Ріхтера — на перетині вулиці Юрківської, Кирилівської та Мильного. На його території планують звести торгові центри, ремісничі ринки, ресторани, а також офісні зони, басейн, громадський парк і навіть культурний центр.

Про це передає співтовариство "Мій Київ" Telegram.

Як повідомляється, перша зона буде відкрита для відвідувачів. Тут розташують торгові приміщення з фермерським і ремісничим ринками, ресторанами, а також офісні зони, громадський парк і культурний центр. У другій зоні побудують житлові будинки з видом на парк і невелике озеро. Там також з'явиться басейн.

Проєкт мікрорайону (зображення: greenpointpodil.com)

Площа нового мікрорайону складе 107 497 кв. м. Зведення комплексу планується на колишній промисловій зоні. Попри таку історію місцевості, творці проєкту стверджують, що хочуть зробити з одного з найбрудніших міст Європи місто з прекрасною екологією. Розробники проєкту роблять ставку на низький рівень викидів вуглецю та енергоефективність.

У Києві побудують мікрорайон майбутнього (зображення: greenpointpodil.com)

Також мікрорайон буде відкритим, міститиме громадські простори, парки та дитячі зони, роблячи крок до розвитку інклюзивного Києва.

Але творці проєкту зазначають, що мікрорайону загрожують шахрайські схеми з фіктивною компанією з управління активами. Також в компанії скаржаться, що ніяких санкцій українська влада не застосовувала, а розслідування нікуди не просувається. Корупція і шахрайство відштовхують інвесторів, тому ймовірність реалізації проєкту без просування в напрямку його захисту стає все менше.

У Києві побудують мікрорайон майбутнього (скріншот: lun.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли туристи зможуть їздити у швидкісних поїздах по Україні.

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