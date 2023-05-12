Подолали 6 тисяч кілометрів: в Одеській області помітили червонокнижних птахів з Африки

У Одеській області у національному парку "Тузлівські лимани" помітили червонокнижних сиворакш. Птахи прилетіли з Африки.

Про це повідомив голова дослідницького департаменту нацпарку Іван Русев у Facebook .

Що відомо

Птахи поселилися на кордоні "Тузлівська Амазонія" в Національному природному парку. Їхній шлях пролягав від далекої Південної Африки - понад 6 000 кілометрів.

"Сиворакші летіли через багато мирних країн і прилетіли в країну де, вже другий рік точиться війна. Зазвичай вони вибирають собі затишні місця на схилах наших лиманів у НПП "Тузловські лимани", - написав він.

Вибираючи обриви над лиманами, протяжність яких величезна, вони підчищають старі нори і незабаром загніздяться.

В серпні назад в Африку

За словами Русева, їм треба поспішати, оскільки вже у серпні вони мають летіти назад - у далеку Африку, де їх завжди з нетерпінням чекають аборигени далекого континенту.

Сиворакша - рідкісний птах фауни України, який занесений до Червоної книги.

"Їх потужна енергія, як ніколи, як і армія інших тварин, готові допомагати українцям в боротьбі з варварами по всьому узбережжю Чорного та Азовського морів", - йдеться у повідомленні.

В Одеській області помітили червонокнижних птахів (facebook.com/ruseviva)