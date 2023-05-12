ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подолали 6 тисяч кілометрів: в Одеській області помітили червонокнижних птахів з Африки

Новость на русском →
Одеська область, П'ятниця 12 травня 2023 15:58
Подолали 6 тисяч кілометрів: в Одеській області помітили червонокнижних птахів з Африки В Одеській області помітили червонокнижних птахів (facebook.com/rusevivan)
Автор: Тетяна Самарук

У Одеській області у національному парку "Тузлівські лимани" помітили червонокнижних сиворакш. Птахи прилетіли з Африки.

Про це повідомив голова дослідницького департаменту нацпарку Іван Русев у Facebook.

Що відомо

Птахи поселилися на кордоні "Тузлівська Амазонія" в Національному природному парку. Їхній шлях пролягав від далекої Південної Африки - понад 6 000 кілометрів.

"Сиворакші летіли через багато мирних країн і прилетіли в країну де, вже другий рік точиться війна. Зазвичай вони вибирають собі затишні місця на схилах наших лиманів у НПП "Тузловські лимани", - написав він.

Вибираючи обриви над лиманами, протяжність яких величезна, вони підчищають старі нори і незабаром загніздяться.

В серпні назад в Африку

За словами Русева, їм треба поспішати, оскільки вже у серпні вони мають летіти назад - у далеку Африку, де їх завжди з нетерпінням чекають аборигени далекого континенту.

Сиворакша - рідкісний птах фауни України, який занесений до Червоної книги.

"Їх потужна енергія, як ніколи, як і армія інших тварин, готові допомагати українцям в боротьбі з варварами по всьому узбережжю Чорного та Азовського морів", - йдеться у повідомленні.

Подолали 6 тисяч кілометрів: в Одеській області помітили червонокнижних птахів з АфрикиПодолали 6 тисяч кілометрів: в Одеській області помітили червонокнижних птахів з АфрикиПодолали 6 тисяч кілометрів: в Одеській області помітили червонокнижних птахів з АфрикиВ Одеській області помітили червонокнижних птахів (facebook.com/ruseviva)

Раніше ми повідомляли, що під Харковом врятували павича, який тиждень ховався від ворожих обстрілів.

Також ми писали, що у Києві на річці помітили справжнє лебедине царство.

Читайте РБК-Україна в Google News
птахи Тузловские лиманы