Подняли цены: стали известны новогодние гонорары украинских звезд

По словам владельца инвент-агенства, в этом году заказчики проявляют интерес к участникам разных талант-шоу. Так, на волне популярности оказался Wellboy, который сразу поднял себе цену в 10 тысяч долларов за выступление.

Он был участником 10 сезона шоу "Х-фактор". Через пару лет после финала проекта Антон Вельбой начал сотрудничать с продюсером Юрием Бардашем, который помог ему максимально раскрутиться. Сейчас его песни "Гуси" и "Вишни" можно услышать везде.

Сколько берут в новогоднюю ночь другие артисты

45-минутное выступления MONATIK будет стоить 35 тысяч долларов, столько же берет и Макс Барских. Иван Дорн просит за свое новогоднее выступление 30 тысяч долларов.

Верка Сердючка, MARUV, Оля Полякова и Тина Кароль обойдутся в 25 тысяч долларов. За 20 тысяч готовы выступить Надя Дорофееева, "Бумбокс" и группа Потапа MOZGI.

Группа The Hardkiss берет за свое выступление 15 тысяч долларов, "ВВ" - 12 тысяч. Onuka, Джамала, "Без обмежень" и KAZKA могут выступить на Новый год за 10 тысяч долларов.

По данным российских организаторов, новогоднее выступление Светланы Лободы может составить рекордных 300 тысяч долларов. Другая популярная украинская певица Ани Лорак берет меньше - от 100 тысяч долларов.