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Підняли ціни: стали відомі новорічні гонорари українських зірок

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Четвер 23 грудня 2021 14:07
Підняли ціни: стали відомі новорічні гонорари українських зірок Фото: Wellboy (instagram.com/a.wellboy)
Автор: Роман Мирончук

Після пандемії український шоу-бізнес поступово починає відновлюватися. Люди скучили за виступами артистів. Російським зіркам в'їзд заборонений, а з зарубіжними музикантами теж не все так просто. Цим скористалися українські зірки і підняли ціни на виступи в новорічну ніч.

Про це повідомляє "Страна", яка дізналася про гонорари наших артистів перед святами.

За словами власника івент-агенства, цього року замовники проявляють інтерес до учасників різних талант-шоу. Так, на хвилі популярності виявився Wellboy, який відразу підняв собі ціну в 10 тисяч доларів за виступ.

Він був учасником 10 сезону шоу "Х-фактор". Через пару років після фіналу проєкту Антон Вельбой почав співпрацювати з продюсером Юрієм Бардашем, який допоміг йому максимально розкрутитися. Зараз його пісні "Гуси" і "Вишні" можна почути скрізь.

Скільки беруть у новорічну ніч інші артисти

45-хвилинний виступ MONATIK коштуватиме 35 тисяч доларів, стільки ж бере і Макс Барських. Іван Дорн просить за свій новорічний виступ 30 тисяч доларів.

Вєрка Сердючка, MARUV, Оля Полякова і Тіна Кароль обійдуться в 25 тисяч доларів. За 20 тисяч готові виступити Надя Дорофеєєва, "Бумбокс" і гурт Потапа MOZGI.

Гурт The Hardkiss бере за свій виступ 15 тисяч доларів, "ВВ" - 12 тисяч. Onuka, Джамала, "Без обмежень" і KAZKA можуть виступити на Новий рік за 10 тисяч доларів.

За даними російських організаторів, новорічний виступ Світлани Лободи може скласти рекордних 300 тисяч доларів. Інша популярна українська співачка Ані Лорак бере менше - від 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, Іван Дорн відповів російській журналісті на питання про своє коріння.

Раніше MONATIK показав, як його сини готуються до Нового року.

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