Чим та коли підгодувати тую для швидкого та пишного росту
Туя - улюблена багатьма садівниками рослина, яка активно використовується в ландшафтному дизайні для облагородження присадибних ділянок. Як і будь-яка рослина, культура потребує збалансованого підживлення.
Чим підгодувати тую для пишного зростання - читайте нижче.
Зокрема, у літній період тую необхідно підживлювати, якщо цього не було зроблено навесні. Влітку проводиться позакореневе підживлення за допомогою обприскування надземної частини. Зазвичай вибирають калійні і фосфатні склади.
Чим підживлювати
Для того, щоб зрозуміти, яких мікроелементів не вистачає туї, варто звернути увагу на те, як виглядає рослина.
Магній і калій застосовують, якщо верхівка туї починає жовтіти.
Залізо, якщо на деяких пагонах хвоя змінює колір: спочатку жовтіє, після чого стає світлішою до білого.
Органічні. До них входить торф, гній та різні типи компосту. Нерідко садівники застосовують зелені добрива - сидерати, які покращують ґрунт і підвищують його родючість.
Азотні застосовують при відставанні туї в рості або в якості стартової підгодівлі для ослаблених саджанців.
Мікродобрива потрібно вносити, щоб наситити ґрунт біля туї корисними мікроелементами. Зазвичай, подібну підгодівлю роблять на другий рік після посадки рослини.
Основні помилки у догляді
Малодосвідчені садівники, хто жодного разу не стикався з вирощуванням культури, відразу допускають багато помилок. В результаті дерево може загинути. Серед найпоширеніших помилок виділяють:
- на зиму крони молодих дерев залишають неприкритою;
- використовують добрива, які призначені для листяних дерев;
- не закривають сонцезахисними екранами хвою;
- занадто рано прибирають укриття.
Важливим кроком у розвитку дерева є формування крони. Якщо її неправильно закласти, то рослина відразу втрачає зовнішній вигляд. Тому після того, як укриття прибрано, тую потрібно обрізати. Існують 3 види обрізки туї:
- спіральна. В цілому дерево нагадує великий конус, його верх буде звужений;
- куляста. Варіант підійде для формування невисоких крон;
- топіарне. Крону формують у вигляді будь-якої геометричної фігури: ромба, квадрата, кулі.
Раніше ми повідомляли, які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно.
Також ми писали, які кімнатні рослини небезпечні для котів.