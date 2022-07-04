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Чим та коли підгодувати тую для швидкого та пишного росту

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Понеділок 04 липня 2022 13:01
Чим та коли підгодувати тую для швидкого та пишного росту Чим підживлювати тую (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Туя - улюблена багатьма садівниками рослина, яка активно використовується в ландшафтному дизайні для облагородження присадибних ділянок. Як і будь-яка рослина, культура потребує збалансованого підживлення.

Чим підгодувати тую для пишного зростання - читайте нижче.

Зокрема, у літній період тую необхідно підживлювати, якщо цього не було зроблено навесні. Влітку проводиться позакореневе підживлення за допомогою обприскування надземної частини. Зазвичай вибирають калійні і фосфатні склади.

Чим підживлювати

Для того, щоб зрозуміти, яких мікроелементів не вистачає туї, варто звернути увагу на те, як виглядає рослина.

Магній і калій застосовують, якщо верхівка туї починає жовтіти.

Залізо, якщо на деяких пагонах хвоя змінює колір: спочатку жовтіє, після чого стає світлішою до білого.

Органічні. До них входить торф, гній та різні типи компосту. Нерідко садівники застосовують зелені добрива - сидерати, які покращують ґрунт і підвищують його родючість.

Азотні застосовують при відставанні туї в рості або в якості стартової підгодівлі для ослаблених саджанців.

Мікродобрива потрібно вносити, щоб наситити ґрунт біля туї корисними мікроелементами. Зазвичай, подібну підгодівлю роблять на другий рік після посадки рослини.

Основні помилки у догляді

Малодосвідчені садівники, хто жодного разу не стикався з вирощуванням культури, відразу допускають багато помилок. В результаті дерево може загинути. Серед найпоширеніших помилок виділяють:

  • на зиму крони молодих дерев залишають неприкритою;
  • використовують добрива, які призначені для листяних дерев;
  • не закривають сонцезахисними екранами хвою;
  • занадто рано прибирають укриття.

Важливим кроком у розвитку дерева є формування крони. Якщо її неправильно закласти, то рослина відразу втрачає зовнішній вигляд. Тому після того, як укриття прибрано, тую потрібно обрізати. Існують 3 види обрізки туї:

  • спіральна. В цілому дерево нагадує великий конус, його верх буде звужений;
  • куляста. Варіант підійде для формування невисоких крон;
  • топіарне. Крону формують у вигляді будь-якої геометричної фігури: ромба, квадрата, кулі.

Раніше ми повідомляли, які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно.

Також ми писали, які кімнатні рослини небезпечні для котів.

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