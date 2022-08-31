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Чем подкормить морковь для богатого урожая сладких плодов

Фото: что используют для подкормки моркови (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Чтобы получить богатый урожай сладкой моркови опытные огородники, ухаживая за грядками и почвой, следят за кислотностью и подкармливают растение особыми смесями.

Что знающие садоводы используют для удобрения для моркови в конце лета и начале осени, описано в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

При ухаживании за морковью, чтобы она выросла сладкой, важно учитывать, что количество сахаров напрямую зависит от почвы - она должна быть нейтральной.

Так, если почва под морковь кислая, то решить такую проблему можно при помощи извести. Используют ее из расчета 400-500 грамм на 1 "квадрат".

Чтобы нейтрализовать кислоту и выровнять кислотность почвы - pH земли - до показателя "7" можно применять золу. Ее на такую же площадь потребуется 2-3 стакана.

Для того чтобы повысить "сахаристость" овощей более чем на 50%, рекомендуют использовать подкормку, которую готовят из 2 столовых ложек нитроаммофоски и 6-7 кристаллов марганцовки - их следует растворить в 10 литрах воды.

Свежеприготовленный раствор применяют для полива моркови, который нужно производить 1 раз в неделю, и так в течение 2-3 недель.

Вместо пергамента калия можно использовать древесную золу. Тут в процессе приготовления удобрения к растворенной в воде нитроаммофоски нужно всыпать 1 стакан золы.

Ранее мы рассказывали, какие дела на огороде надо обязательно закончить до конца августа.

Добавим также, перед этим мы писали, когда надо копать картошку, чтобы она точно долежала до весны.

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