Дела на огороде, которые надо обязательно закончить до конца августа
Кроме уборки урожая овощи до конца августа на огороде и в саду стоит сделать еще много дел, чтобы обеспечить урожай на следующий год.
Об этом пишет канал "Дача. Сад та город".
Уход за клубникой
Клубничник скашивают под корень, подкармливают калийно-фосфорными удобрениями, и мульчируют ближе к сентябрю.
Подготовка компоста
Август - прекрасное время для заделки компостной ямы. Материала для этой цели полно - ботва, скошенная трава, сорняки, падалица. Все это разбавляют золой, опавшей листвой и землей.
За клубникой надо ухаживать в августе (фото: pixabay)
Уход за кустами
Смородина, крыжовник и малина очень нуждаются в поливе в августе. Растения только что завершили плодоношение, но уже начали закладывать урожай в следующем году, а для этого им необходима вода и питательные вещества.
Размножение многолетников
В последний летний месяц делят и пересаживают на новое место дельфиниум, лилии, лилейники, флоксы. Кроме того, подкармливают хвойные культуры.
Раньше мы писали, когда надо копать картошку, чтобы она точно долежала до весны.
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