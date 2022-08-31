Чим підгодувати моркву для багатого врожаю солодких плодів

При догляді за морквою, щоб вона виросла солодкою, важливо враховувати, що кількість цукрів безпосередньо залежить від ґрунту - він має бути нейтральним.

Так, якщо ґрунт під моркву кислий, то вирішити таку проблему можна за допомогою вапна. Використовують його з розрахунку 400-500 грам на 1 "квадрат".

Щоб нейтралізувати кислоту і вирівняти кислотність ґрунту - pH землі - до показника "7" можна застосовувати золу. Її на таку ж площу потрібно 2-3 склянки.

Для того, щоб підвищити "цукристість" овочів більш ніж на 50%, рекомендують використовувати підживлення, яке готують з 2 столових ложок нітроамофоски та 6-7 кристалів марганцівки - їх слід розчинити в 10 літрах води.

Свіжоприготований розчин застосовують для поливу моркви, який потрібно проводити 1 раз на тиждень, і так протягом 2-3 тижнів.

Замість пергаменту можна використовувати деревну золу. Тут в процесі приготування добрива до розчиненої у воді нітроамофоски потрібно всипати 1 стакан золи.