Чем подкормить морковь для богатого урожая сладких плодов
Чтобы получить богатый урожай сладкой моркови опытные огородники, ухаживая за грядками и почвой, следят за кислотностью и подкармливают растение особыми смесями.
Что знающие садоводы используют для удобрения для моркови в конце лета и начале осени, описано в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
При ухаживании за морковью, чтобы она выросла сладкой, важно учитывать, что количество сахаров напрямую зависит от почвы - она должна быть нейтральной.
Так, если почва под морковь кислая, то решить такую проблему можно при помощи извести. Используют ее из расчета 400-500 грамм на 1 "квадрат".
Чтобы нейтрализовать кислоту и выровнять кислотность почвы - pH земли - до показателя "7" можно применять золу. Ее на такую же площадь потребуется 2-3 стакана.
Для того чтобы повысить "сахаристость" овощей более чем на 50%, рекомендуют использовать подкормку, которую готовят из 2 столовых ложек нитроаммофоски и 6-7 кристаллов марганцовки - их следует растворить в 10 литрах воды.
Свежеприготовленный раствор применяют для полива моркови, который нужно производить 1 раз в неделю, и так в течение 2-3 недель.
Вместо пергамента калия можно использовать древесную золу. Тут в процессе приготовления удобрения к растворенной в воде нитроаммофоски нужно всыпать 1 стакан золы.
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