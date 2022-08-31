ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чем подкормить морковь для богатого урожая сладких плодов

Новина українською →
Среда 31 августа 2022 07:28
Чем подкормить морковь для богатого урожая сладких плодов Фото: что используют для подкормки моркови (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Чтобы получить богатый урожай сладкой моркови опытные огородники, ухаживая за грядками и почвой, следят за кислотностью и подкармливают растение особыми смесями.

Что знающие садоводы используют для удобрения для моркови в конце лета и начале осени, описано в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

При ухаживании за морковью, чтобы она выросла сладкой, важно учитывать, что количество сахаров напрямую зависит от почвы - она должна быть нейтральной.

Так, если почва под морковь кислая, то решить такую проблему можно при помощи извести. Используют ее из расчета 400-500 грамм на 1 "квадрат".

Чтобы нейтрализовать кислоту и выровнять кислотность почвы - pH земли - до показателя "7" можно применять золу. Ее на такую же площадь потребуется 2-3 стакана.

Для того чтобы повысить "сахаристость" овощей более чем на 50%, рекомендуют использовать подкормку, которую готовят из 2 столовых ложек нитроаммофоски и 6-7 кристаллов марганцовки - их следует растворить в 10 литрах воды.

Свежеприготовленный раствор применяют для полива моркови, который нужно производить 1 раз в неделю, и так в течение 2-3 недель.

Вместо пергамента калия можно использовать древесную золу. Тут в процессе приготовления удобрения к растворенной в воде нитроаммофоски нужно всыпать 1 стакан золы.

Ранее мы рассказывали, какие дела на огороде надо обязательно закончить до конца августа.

Добавим также, перед этим мы писали, когда надо копать картошку, чтобы она точно долежала до весны.

Читайте РБК-Украина в Google News
морковь лайфхаки сад и огород
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь