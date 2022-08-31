Чем подкормить морковь для богатого урожая сладких плодов

Чтобы получить богатый урожай сладкой моркови опытные огородники, ухаживая за грядками и почвой, следят за кислотностью и подкармливают растение особыми смесями.

Что знающие садоводы используют для удобрения для моркови в конце лета и начале осени, описано в Telegram-канале " Дача. Сад и огород ".

При ухаживании за морковью, чтобы она выросла сладкой, важно учитывать, что количество сахаров напрямую зависит от почвы - она должна быть нейтральной.

Так, если почва под морковь кислая, то решить такую проблему можно при помощи извести. Используют ее из расчета 400-500 грамм на 1 "квадрат".

Чтобы нейтрализовать кислоту и выровнять кислотность почвы - pH земли - до показателя "7" можно применять золу. Ее на такую же площадь потребуется 2-3 стакана.

Для того чтобы повысить "сахаристость" овощей более чем на 50%, рекомендуют использовать подкормку, которую готовят из 2 столовых ложек нитроаммофоски и 6-7 кристаллов марганцовки - их следует растворить в 10 литрах воды.

Свежеприготовленный раствор применяют для полива моркови, который нужно производить 1 раз в неделю, и так в течение 2-3 недель.

Вместо пергамента калия можно использовать древесную золу. Тут в процессе приготовления удобрения к растворенной в воде нитроаммофоски нужно всыпать 1 стакан золы.