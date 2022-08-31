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Чим підгодувати моркву для багатого врожаю солодких плодів

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Середа 31 серпня 2022 07:28
Чим підгодувати моркву для багатого врожаю солодких плодів Фото: що використовують для підживлення моркви (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Щоб отримати багатий урожай солодкої моркви досвідчені городники, доглядаючи за грядками та ґрунтом, стежать за кислотністю і підживлюють рослину особливими сумішами.

Що знають садівники використовують для добрива для моркви в кінці літа і початку осені, описано в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

При догляді за морквою, щоб вона виросла солодкою, важливо враховувати, що кількість цукрів безпосередньо залежить від ґрунту - він має бути нейтральним.

Так, якщо ґрунт під моркву кислий, то вирішити таку проблему можна за допомогою вапна. Використовують його з розрахунку 400-500 грам на 1 "квадрат".

Щоб нейтралізувати кислоту і вирівняти кислотність ґрунту - pH землі - до показника "7" можна застосовувати золу. Її на таку ж площу потрібно 2-3 склянки.

Для того, щоб підвищити "цукристість" овочів більш ніж на 50%, рекомендують використовувати підживлення, яке готують з 2 столових ложок нітроамофоски та 6-7 кристалів марганцівки - їх слід розчинити в 10 літрах води.

Свіжоприготований розчин застосовують для поливу моркви, який потрібно проводити 1 раз на тиждень, і так протягом 2-3 тижнів.

Замість пергаменту можна використовувати деревну золу. Тут в процесі приготування добрива до розчиненої у воді нітроамофоски потрібно всипати 1 стакан золи.

Раніше ми розповідали, які справи на городі треба обов'язково закінчити до кінця серпня.

Додамо також, перед цим ми писали, коли треба копати картоплю, щоб вона точно долежала до весни.

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