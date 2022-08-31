Чим підгодувати моркву для багатого врожаю солодких плодів
Щоб отримати багатий урожай солодкої моркви досвідчені городники, доглядаючи за грядками та ґрунтом, стежать за кислотністю і підживлюють рослину особливими сумішами.
Що знають садівники використовують для добрива для моркви в кінці літа і початку осені, описано в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".
При догляді за морквою, щоб вона виросла солодкою, важливо враховувати, що кількість цукрів безпосередньо залежить від ґрунту - він має бути нейтральним.
Так, якщо ґрунт під моркву кислий, то вирішити таку проблему можна за допомогою вапна. Використовують його з розрахунку 400-500 грам на 1 "квадрат".
Щоб нейтралізувати кислоту і вирівняти кислотність ґрунту - pH землі - до показника "7" можна застосовувати золу. Її на таку ж площу потрібно 2-3 склянки.
Для того, щоб підвищити "цукристість" овочів більш ніж на 50%, рекомендують використовувати підживлення, яке готують з 2 столових ложок нітроамофоски та 6-7 кристалів марганцівки - їх слід розчинити в 10 літрах води.
Свіжоприготований розчин застосовують для поливу моркви, який потрібно проводити 1 раз на тиждень, і так протягом 2-3 тижнів.
Замість пергаменту можна використовувати деревну золу. Тут в процесі приготування добрива до розчиненої у воді нітроамофоски потрібно всипати 1 стакан золи.
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