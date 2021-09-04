Подкинула новорожденного сына соседям, и ребенок замерз: в Калуше горе-матери дали условное

В материалах дела указывается, что фигурантка - мать троих детей, жительница города Калуш - в конце марта этого года родила четвертого ребенка в своем доме без обращения к акушерам, и на рассвете отнесла младенца, завернутого в простыню, на территорию соседнего хозяйства, где и оставила.

Около половины десятого утра малыша без признаков жизни на пороге дома увидела соседка. Женщина сразу же вызвала полицию и "скорую". Медики Калушской центральной районной больницы констатировали смерть младенца от переохлаждения.

По словам подсудимой, она надеялась, что сына увидит соседка и займется им. О том, что ребенок умрет на улице, женщина якобы предположить не могла.

Горе-мать добавила, что боялась признаваться о своей беременности свекрови и мужу, поскольку у нее уже было трое детей.

Женщина в суде признала вину и заявила, что раскаивается, а также просила не лишать ее свободы, ведь у нее еще трое детей, двое из которых - несовершеннолетние.

В итоге суд в Калуше признал женщину виновной по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса (оставлении в опасности со смертельным исходом) и назначил 3 года лишения свободы, но согласно ст. 75 УК подсудимую освободили от основного наказания и установили 2 года испытательного срока.