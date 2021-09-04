RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Підкинула новонародженого сина сусідам, і дитина замерзла: у Калуші горе-матері дали умовне

Автор: Володимир Костирін

На Прикарпатті жінка залишила свою новонароджену дитину на вулиці під будинком сусідів, і малюк помер від переохолодження. Після судового розгляду горе-мати, визнана винною, отримала умовний термін 2 роки.

Про це передає місцеве видання "Kurs".

У матеріалах справи вказується, що фігурантка - мати трьох дітей, мешканка міста Калуш - в кінці березня цього року народила четверту дитину у своєму будинку без звернення до акушерів, і на світанку віднесла немовля, загорнуте в простирадло, на територію сусіднього господарства, де і залишила.

Близько половини десятої ранку малюка без ознак життя на порозі хати побачила сусідка. Жінка відразу ж викликала поліцію та "швидку". Медики Калуської центральної районної лікарні констатували смерть немовля від переохолодження.

За словами підсудної, вона сподівалася, що сина побачить сусідка і займеться ним. Про те, що дитина помре на вулиці, жінка нібито припустити не могла.

Горе-мати додала, що боялася зізнаватися про свою вагітність свекрусі та чоловікові, оскільки у неї вже було троє дітей.

Жінка в суді визнала провину і заявила, що кається, а також просила не позбавляти її волі, адже у неї ще троє дітей, двоє з яких - неповнолітні.

У результаті суд в Калуші визнав жінку винною за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу (залишенні в небезпеці зі смертельним результатом) і призначив 3 роки позбавлення волі, але згідно зі ст. 75 КК підсудну звільнили від основного покарання і встановили 2 роки випробувального терміну.

Нагадаємо, кілька років тому в Києві відбувалася гучна судова справа про горе-матір, яка закрила в квартирі малолітніх дітей і поїхала з цивільним чоловіком на 11 днів. Однорічний хлопчик помер на восьмий день, а дівчинку ледве вдалося врятувати. Тоді суд дав їй 8 років тюремного ув'язнення, з яких більшу частину жінка вже відсиділа, позаяк потрапила під дію "закону Савченко". Згодом прокуратура Києва вирішила, що судді винесли занадто м'який вирок, і подала на апеляцію - в результаті справу направили на новий судовий розгляд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область