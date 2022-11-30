Подивіться на ноги: що про ваш характер розкажуть ваші стопи

Шиан написав кілька книг на тему "читання по стопах", і його дослідження не втрачають актуальності і сьогодні.

Ширина стопи

Широка стопа означає, що ви маєте справу з трудоголіком, який не може ні хвилини посидіти без справи і постійно чимось займається.

Якщо права стопа ширша за ліву - це означає, що в минулому власник такої ноги був невтомним трудоголіком, але зараз навчився розслаблятися і відпочивати.

І навпаки, якщо ширша ліва стопа, значить, людина зараз працює більше і старанніше, ніж будь-коли.

Вузька стопа говорить, що люди роблять багато за цю людину.

Власник (ця) такої стопи вміє і любить доручати оточуючим різні справи, а сам (сама) без докорів сумління в цей час розслабляється і відпочиває.

Звід (підйом) стопи

Якщо звід стопи високо піднятий, це вказує на те, що людина володіє великою внутрішньою силою і відновлює сили на самоті.

Це не означає, що володар високого підйому мовчазний, - просто йому легше все зробити самому, ніж просити про це оточуючих.

Людина з низьким підйомом - екстраверт. Вона відпочиває в оточенні інших людей, не любить залишатися сама і потребує допомоги та підтримки оточуючих.

Пахучі ноги

Джейн Шиан називає це "ефектом скунса" і трактує інтенсивний запах ніг як бажання людини відгородитися від вимог оточуючих.

Форма пальців

Великий палець зігнутий в сторону. Причиною не обов’язково є бурсит - запалення суглоба, палець може бути зігнутим від природи. Якщо він зігнутий під великим кутом, - швидше за все, людина занадто багато робить для інших, зовсім забуваючи про власні інтереси. Невеликий кут вигину характеризує людину, яка готова допомогти, але без зайвого фанатизму.

Абсолютно прямий великий палець говорить про те, що її власник - сильна особистість, вміє в потрібний момент сказати "ні" і не брати на себе непотрібні зобов’язання.

Великий палець широко відставлений від інших характеризує людину, у якої зв’язок між логічним і емоційним дуже слабкий. Така людина "спершу робить, а потім думає".

Короткий мізинець означає, що його власник вміє повеселитися і любить прості радощі життя. Наприклад, він із захопленням може повалятися в купі листя, пограти в сніжки і побитися подушками.

Мізинець "лежить на боці" означає, що його власник прекрасно розуміє суспільні норми, але зумів виробити свій особливий стиль поведінки. Як правило, люди з такими мізинцями відрізняються бунтарським духом.